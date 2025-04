Il questore a tutto campo. Impennata dei Daspo: "Quelli non sono tifosi"

Ventotto irregolari rintracciati sul territorio e rimpatriati – contro i due dell’anno precedente –, un aumento di tentativi di truffe ai danni degli anziani, il Parco Miralfiore di Pesaro come "osservato speciale nella lotta allo spaccio" e sempre più frequenti "intemperanze attuate da coloro che non meritano di essere chiamati tifosi" durante gli eventi sportivi, che hanno portato a una serie di Daspo. Cifre e dati elencati ieri da Francesca Montereali, questore di Pesaro e Urbino, per sintetizzare l’ultimo anno di attività della polizia in provincia. L’occasione era la festa per il 173° anniversario della fondazione della polizia di Stato, svolta nel Palazzo ducale di Urbino. Il cerimoniale è stato quello consolidato: la lettura dei messaggi di presidente della Repubblica, ministro dell’Interno e capo della polizia, un’esibizione dell’Exnovo Coro Urbano di Pesaro, con accompagnamento di quattro ospiti della comunità "L’Imprevisto", di donne e uomini della polizia e di alcuni solisti, l’intervento del questore e la premiazione di personale della polizia e di cittadini (foto e nomi a pagina 3). Presenti vari rappresenanti istituzionali, tra cui il prefetto Emanuela Saveria Greco, i sindaci Maurizio Gambini e Andrea Biancani, il presidente della Provincia, Giuseppe Paolini e l’assessore regionale Francesco Baldelli.

Prima di affrontare l’argomento reati e prevenzione, il questore ha sottolineato il superamento, in provincia, dell’imbuto che si era creato con la pandemia nel rilascio di alcuni documenti: "I passaporti rilasciati sono aumentati del 34% (22.295) rispetto all’anno precedente, le dichiarazioni d’accompagnamento (1120) del 170% e i permessi di soggiorno del 20%. Oggi in provincia vivono regolarmente 27.143 stranieri, ma si è dato forte impulso al rintraccio ed espulsione degli irregolari: 28 sono stati accompagnati alla frontiera per il rimpatrio, 28 nei centri di identificazione e 96 sono stati muniti di decreto di espulsione".

In merito alla zona Parco Miralfiore-stazione ha citato diversi interventi congiunti con altre forze di polizia e un quadruplicarsi delle "misure di prevenzione a carico dei pregiudicati allontanati da Pesaro per aver partecipato alle attività nell’area". Il principale contrasto è stato rivolto ai delitti predatori, "molto sentiti, in provincia", e particolare attenzione è stata riservata ai fenomeni giovanili, "che in queste ultime settimane si sono manifestati con più frequenza". Con l’allerta terrorismo e radicalizzazione interna tornata altissima, un’indagine a carico di un gruppo di suprematisti condotta a Bologna "ha portato all’arresto, tra gli altri, di un giovane residente a Fano, da parte della Digos. Per i reati contro la persona, dopo la recente modifica alla normativa su quelli di violenza di genere e in ambito familiare, sono stati emessi 17 provvedimenti di ammonimento per atti persecutori e 6 per violenza domestica. A gennaio, infine, è stata eseguita per la prima volta in provincia una misura di prevenzione patrimoniale".

Nicola Petricca