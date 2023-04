Il racconto del desiderio eterno della felicità

Che cos’è la felicità? Lo scorso 12 gennaio i ragazzi del Liceo Classico “Terenzio Mamiani”, con la professoressa Paola Ida Orlandi, ci hanno proposto un viaggio attraverso i secoli su questo tema nel contesto del progetto di "Approfondimento di Letteratura". La felicità, nella storia, è stata chiamata in tanti modi e gli studenti ci hanno mostrato le parole greche e romane usate per definirne le sfumature. Abbiamo scoperto, così, che i greci distinguevano una felicità momentanea, la ’Eutychìa’ e una condizione stabile e solida, ’òlbos’, mentre i romani parlavano di Fortuna, ossia di buona o cattiva sorte e di Felicitas, che dipende anche dall’iniziativa personale. E’ difficile definire la felicità, per Socrate era la vita virtuosa, lo star bene con il proprio demone interiore, Epicuro vi riconosceva la mancanza di dolore e di turbamenti dell’animo, Cicerone non poteva concepirla senza un amico con cui condividerla, per Seneca era l’assenza di passioni, il sapersi accontentare di ciò che offre la sorte. L’Odisseo di Omero, al contrario, intendeva la felicità come ricerca continua della conoscenza di se stesso e del mondo. E’ stato interessante leggere riflessioni antiche ma sempre così attuali e ascoltare il punto di vista dei ragazzi del liceo per trarne spunto ed elaborare le nostre idee.

Nel mondo di oggi, spesso, la felicità viene identificata con la ricchezza, il potere, la bellezza, il possesso di beni e tecnologie alla moda, il successo. Si ha l’impressione che la gioia sia come una farfalla che si tenta di afferrare e ci sfugge continuamente. Esaudito un desiderio, si perde l’interesse per ciò che si è conquistato e si insegue un’altra “farfalla”. Come ci insegnano i filosofi classici, invece, la felicità non va cercata fuori, ma dentro di noi. “Conosci te stesso” era scritto nel tempio di Apollo a Delfi e forse è questa la strada. Comprendere chi siamo e cosa sia veramente importante per noi. Ognuno, infatti, ha una percezione diversa della felicità ma è certo che tutti, in ogni epoca, siamo alla ricerca di afferrarla, di cogliere un significato e di dare una risposta al nostro desiderio.

Classe 3ª A