Il racconto della vicina: "Ho allertato io i soccorsi. C’era grande tensione"

Si chiama Samuela la signora della porta accanto. Perché le sue finestre sono a tre metri di distanza da quella di palazzo Perticari-Signoretti. E’ lei la donna che ha messo in moto le forze di polizia e i vigili del fuoco "anche perché ad un certo punto non riuscivo più a mettermi in contatto telefonicamente con Maddalena Paolini".

Lei ha seguito passo passo tutto il sopravrapporsi di illazioni che si sono succedute quando al secondo piano dello storico immobile è scattato il sistema d’allarme antincendio. "Sono arrivata a casa – racconta Samuela – e la sirena dell’allarme non cessava per cui ho iniziato ad allarmarmi tanto che poi ho raggiunto la sede alla Questura per avvertire che c’era qualcosa che non andava, che c’era qualcosa di anomalo – racconta –. Poi ho visto i tecnici delle caldaie uscire da palazzo Perticari nel panico per cui ho cercato di mettermi in contatto con Maddalena Paolini. Che mi ha risposto fino ad un certo punto dopodiché ho perso i contatti. A quel punto sono arrivati i vigili del fuoco e le due pattuglie della Polizia. I pompieri sono saliti al terzo piano e hanno aperto tutte le finestre, si vedeva che uscivano delle nuvole di fumo. Per cui si è temuto il peggio. Fra l’altro uno dei tecnici ha detto uscendo in strada che era rimasta intrappolata una persona, una ragazza, dentro le stanze e non riusciva ad uscire. Fortunatamente tutto è finito bene anche se sono passati minuti di vera tensione osservando anche le facce dei soccorritori. La tensione era molto alta".