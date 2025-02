Il ragazzino resta solo di notte, l’autista lo riporta a casa con la sua macchina

"Mio figlio era rimasto solo all’ultima fermata della navetta e l’autista, senza pensarci, è rientrato con lui al parcheggio degli autobus e poi con la sua macchina personale lo ha riaccompagnato fin sotto casa, dicendo che non se la sentiva di lasciarlo solo di notte".

E’ la storia di generosità che Elisa Tomassini, mamma di un ragazzo di 19 anni, affida a un post di Facebook per ringraziare l’autista che la notte tra sabato e domenica ha compiuto un bel gesto nei confronti del ragazzo. "Mio figlio era andato a Cattolica ad una festa privata che prevedeva la possibilità di utilizzare una navetta per l’andata e per il ritorno. Erano all’incirca le 4 del mattino quando ha raggiunto l’ultima fermata ed era rimasto solo. Tiziano, questo il nome dell’autista gentile, lo ha riportato a casa con la sua auto. Ho provato a rintracciarlo grazie ai social e ci sono riuscita. L’ho ringraziato pubblicamente". "Le belle persone esistono e questi gesti scaldano davvero il cuore. Grazie da parte nostra, so solo il suo nome. Tiziano spero che le arrivi questo messaggio. È davvero una persona speciale".

La figlia dell’autista ha intercettato il post e a sua volta l’ha rilanciato pubblicando parole di ammirazione nei confronti di suo padre Tiziano. "Le persone per bene esistono ancora – scrive la figlia -, anche se fanno meno rumore. Grazie papà per il tuo cuore grande con tutti. Sei un esempio di intelligenza e responsabilità, ma soprattutto grande umanità".