"Il ragazzo di mia sorella m’ha violentata": sentita in audizione protetta

Lo accusa di averla violentata, dopo che lei aveva passato una serata turbolenta in discoteca e aveva dormito a casa sua. Lei è una 16enne di Pesaro, ascoltata ieri mattina in tribunale in audizione protetta. Lui è un 22enne, accusato di violenza sessuale. La ragazza è stata sentita ieri da una psicologa, consulente dalla procura.

I fatti risalgono all’agosto 2022, quando la 16enne sostiene di aver bevuto un cocktail contenente droga dello stupro che qualcuno le ha offerto in un locale di Cattolica. Collassa nel bagno, chiama il fidanzato della sorella per farsi portare a casa, lui arriva, lei dorme nel letto di lui, ma sostiene, anche se lo denuncia circa un mese dopo, che lui l’avrebbe violentata. Probabile che la procura farà ulteriori accertamenti sulla vicenda.