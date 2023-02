Il Rally Adriatico farà base a Urbino

Il Rally Adriatico compie 30 anni e festeggia a Urbino. Per il secondo anno di fila, la competizione organizzata da PRS Group, confermata come seconda prova del Campionato italiano rally terra, farà base nella città ducale.

L’evento si svolgerà dal 19 al 21 maggio e proporrà un circuito in parte rinnovato, in via di definizione, con il Cagliese come centro delle sfide contro il cronometro per gli equipaggi in gara. Partenza, arrivo e quartier generale del tracciato, sempre di alto livello tecnico, saranno ancora a Urbino. Per celebrare al meglio i 30 anni di matrimonio tra PRS Group e lo sport, l’organizzazione sta inoltre vagliando delle iniziative che possano coinvolgere piloti, addetti ai lavori e appassionati, oltre all’intero territorio, e sta per lanciare il rinnovato sito web della gara.

Nata a Pesaro nel settembre 1994, la corsa, ormai iconica tra le competizioni italiane su strada bianca, inizialmente si chiamava “Rally del Mobile“. Durante gli anni è transitata per Fano, Ancona, Senigallia e Numana, fino a spostare la propria base a Cingoli, nel 2011. Lo scorso anno, il trasferimento a Urbino, dove gli organizzatori dicono di aver trovato ampia accoglienza da parte del territorio e delle amministrazioni locali.

Lo spostamento ha anche avuto ricadute anche sul turismo, portando nell’entroterra circa 1.000 persone, tra cui i 110 equipaggi in gara, e saturando le strutture ricettive per un fine settimana. "Il cambio di sede va nell’ottica di un’ulteriore crescita della manifestazione, un rinnovamento importante che guarda al futuro della gara e agli stimoli che essa potrà dare al Campionato italiano rally terra, sfruttando le occasioni di ampliare il percorso – spiega PRS Group –. Nell’Urbinate vi sono ampie possibilità di prove speciali diverse, luoghi che possono conoscere un forte coinvolgimento di un territorio allargato, interessando, in futuro, molti comuni locali. Importante sarà anche la collaborazione con il tessuto economico e industriale".

Sin dalla seconda edizione, la gara fa parte del rallismo di alto livello nazionale, prima con i galloni del “Trofeo tradizione terra“, divenuto “Trofeo rally terra“ nel 1997, poi, nel 2001, con l’ingresso nel Campionato Italiano Rally, validità che la Federazione ha riconfermato di anno in anno. Soltanto le edizioni numero 14, 15 e 18 non sono state incluse nel calendario della massima serie tricolore, per via della rotazione delle gare.

Nicola Petricca