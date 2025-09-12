Il Rally delle Marche torna a Urbino. In novembre una sfida “ducale“

Il grande rally torna a Urbino, con un percorso rinnovato, una prova speciale inedita, un coefficiente di punteggio maggiorato e un piazzamento di maggior prestigio nel calendario. L’8 e 9 novembre la città ducale ospiterà il 18° Rally delle Marche, ultima prova del Campionato italiano rally terra. Urbino, che con questo sport ha un legame di lunga data grazie alle centinaia di chilometri di strade di campagna e sterrate presenti nel proprio territorio comunale e in quelli limitrofi, era già stata sede del Rally Adriatico fino a due anni fa.

Ora, la competizione cambia e si rinnova, proponendo un percorso completamente rivisto: saranno 215 i chilometri complessivi della gara, di cui 70 dedicati alle prove speciali, che andranno ripetute tre volte. "PRS Group ha lavorato con impegno alla competizione per dare la miglior chiusura possibile della serie sterrata tricolore, un campionato sinora avvincente e spettacolare – commentano gli organizzatori –, trovando ampia disponibilità da parte del territorio e dalle amministrazioni locali, che vedono il rally come un importante incentivo per l’indotto ricettivo".

Tra le prove speciali, una sarà inedita, mentre le altre due saranno riprese dagli anni ‘80, una delle quali addirittura corsa con il mondiale di Sanremo e una presente nelle prime edizioni dal Rally Adriatico. Inoltre, il coefficiente di punteggio della gara salirà a 1,5. Le iscrizioni per il Rally delle Marche saranno aperte dall’8 al 29 ottobre, gli equipaggi arriveranno a Urbino giovedì 6 novembre per l’accreditamento. Quartier generale della corsa sarà, come sempre, Borgo Mercatale. Venerdì mattina ci saranno le ricognizioni autorizzate (tre passaggi totali), mentre sabato ci saranno prima le verifiche tecniche nel parco assistenza, posto nella zona industriale di Fermignano, poi, dalle 11 e a seguire: le prove libere per le vetture Rally 2, le qualifiche delle auto Rally 2 e lo shakedown per altri concorrenti. Alle 19, la cerimonia di partenza con ingresso in riordino notturno a Borgo Mercatale.

Domenica il giorno clou: alle 7.30 ci sarà l’uscita dal riordino notturno con l’effettuazione delle nove prove speciali. Alle 16.30 l’arrivo, con premiazione, sempre al Mercatale.

Nicola Petricca