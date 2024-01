Il rapporto tra Fellini e Marchesi nella conversazione all’Alexander

Fellini all’Alexander Palace Museum Hotel di Pesaro domani alle ore 19. Si parlerà di Federico Fellini e della sua amicizia con il grande scrittore Marcello Marchesi ma anche di un fatto avvenuto sul nostro territorio che portò alla realizzazione della iconica scena di Sordi che irride i lavoratori ne “I vitelloni“. A farlo sarà Mariarosa Bastianelli, autrice del libro Agenda Marchesi, nel contesto della rassegna 7! creata e coordinata da Fabio Aromatici ogni lunedì dalle 19 alle 20 all’Alexander Palace Hotel di viale Trieste. Come sempre anfitrione della serata sarà il conte Alessandro Nani Marcucci Pinoli che avrà modo di condividere con i presenti un suo aneddoto personale di vita vissuta con il grande maestro della “Dolce Vita“. Le persone che interverranno potranno rivolgere domande o condividere un ricordo dopo i 7 minuti di racconto di Bastianelli. Il tutto in un ambiente rilassato e amichevole, dove la distanza tra chi sa e chi vorrebbe sapere è molto ridotta. Lo scopo del ciclo di eventi è quello di costituire nel tempo, un gruppo di amici, un circolo di amanti del bello che si riuniscono come farebbero in un salotto privato ma nella cornice artistica dell’Alexander Hotel. L’ingresso è gratuito.

l. d.