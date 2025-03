Il Real Mombaroccio fa festa a cena con gli sponsor

Lunedì scorso, al ristorante "Fattoria Mondrigo" di Mombaroccio, si è svolta la consueta cena annuale con gli sponsor dell’Asd Real Mombaroccio. Durante la serata il presidente Andrea Ghirardi ha evidenziato l’ottimo andamento finora avuto dalla squadra sia nel campionato di Seconda Categoria, in cui occupa il quarto posto provvisorio in classifica, che nella Coppa Marche Regionale, dove ha raggiunto le semifinali. Alla serata sono intervenuti il Consigliere del comitato regionale Marche Lnd Mosè Mughetti, che ha portato anche i saluti del presidente Ivo Panichi assente per importanti impegni, il sindaco di Mombaroccio Emanuele Petrucci e il delegato provinciale Lnd Pasquale Mormile.