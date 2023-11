Il rebus del lungomare. Per il futuro di Villa Marina in campo la stella del volley

Tra chi ha provato a disegnare un futuro su Villa Marina, l’ex impianto sportivo in fondo a Viale Trieste, compare la stella del volley A1, Tatyana Kosheleva.

Delle sei proposte arrivate in Comune – in risposta alla manifestazione di interesse pubblicata dall’amministrazione comunale per sondare aspettative e idee sull’immobile ad oggi abbandonato – ha risposto proprio lei, la schiacciatrice russa in squadra con la Megabox di Vallefoglia. C’è da dire che l’avviso pubblico non comporta studi di fattibilità e quadri economici: è una sorta di ricognizione veloce per capire che aria tira nel mercato di riferimento. Nient’altro. Il prossimo passo sarà quello di fare un bando per la concessione a cui tutti, compresi i sei della manifestazione d’interesse, potranno partecipare oppure potrà pensare ad un’alienazione. Terrà conto che la maggioranza, 5 su 6 proposte, hanno prospettato di ottenere il bene in concessione per gestirlo. L’unica proposta che ha preso in considerazione l’opzione di acquisto dell’immobile dal Comune è stata proprio quella della fuoriclasse russa. In base alla breve descrizione richiesta dal tipo di avviso Kosheleva ha “sognato“ su Villa Marina.

Cosa ci vorrebbe realizzare? Una centro di eccellenza di preparazione e benessere psicofisico di atleti e non, usando tecnologie innovative, con team internazionale di specialisti. Nel leggere la visione della pallavolista è chiaro che venga spontanea la domanda riguardo al futuro dell’atleta oggi 35enne: se cova un così bel progetto vuol dire che Pesaro le ha conquistato il cuore e che anche, dopo il ritiro dal campo di gioco, potrebbe pensare di restare a vivere e lavorare nella provincia Bella. Chi sono gli altri cinque che hanno fatto proposte per Villa Marina? Si sono affacciati Smash Pesaro; la FisioGym; Simone Dini, fondatore della Ies Academy; due ditte di costruzioni meridionali. Lo Smash si è offerto per prendere in gestione l’area esterna con tre campi da padel e la possibilità di farne altri tre; la Fisio Gym ci vedrebbe bene un centro sportivo con palestra di pilates; Dini, invece, ci vedrebbe bene l’Accademia del calcio per trasformare Pesaro in un riferimento per questo sport e riqualificare una parte importante della città. Tra le due ditte, quella di Foggia ha visto una riqualificazione del centro sportivo e installazione di campi da Padel e beach volley. L’altra ha frainteso il bando e ha ritirato la proposta.

Solidea Vitali Rosati