Il rebus del S. Domenico Il mercato delle Erbe andrà in largo Mamiani

Una dozzina di persone ieri pomeriggio nella sala del consiglio comunale per capire la fine che avrebbero fatto, e quella dozzina erano gli ambulanti del mercato delle erbe del San Domenico. Una riunione presenziata dall’assessore al commercio Francesca Frenquellucci che aveva al fianco due tecnici.

Il problema del mercato delle erbe sono i lavori programmati per far tornare a miglior vita quello spazio e quindi il relativo sgombero degli ambulanti che occupano quegli spazi da una vita. "La cosa positiva è che verrà salvata l’estate – dice Davide Ippaso di Confesercenti – perché nel corso della riunione siamo venuti a conoscenza del fatto che i lavori partiranno dai primi giorni di settembre. Non solo questo: perché ci è stato anche assicurato che una volta terminate tutte le opere tutti gli ambulanti potranno tornare al loro posto. E sotto questo profilo va detto una cosa – continua Ippaso –: un grazie va dato all’assessore Frenquellucci che si è spesa molto per risolvere nella maniera migliore questa situazione, anche perché è un mondo, quello degli ambulanti che conosce".

Ma da settembre fino alla fine dei lavori di restauro, dove finiranno le bancarelle? Tra le ipotesi messe sul tavolo dall’amministrazione quella di uno spazio davanti alle caserme; quindi in via Gramsci ed infine quella di usufruire degli spazi lasciati liberi dal Comune in largo Mamiani proprio alle spalle del palazzo comunale. "Il Comune – sottolinea Francesca Frenquellucci – farà la sua parte nel sostenere la scelta dei commercianti a cui abbiamo suggerito di stringersi in associazione o consorzio: presentarsi uniti potrà semplificare l’iter dello spostamento delle bancarelle e rappresentare un attrattore anche per coinvolgere altri ambulanti. E magari ampliare il Mercato delle Erbe, per continuare a farne un simbolo della vivacità, della storia e dell’identità del centro storico".

E la scelta, tra quelle proposte, è caduta negli spazi una volta occupati una volta dagli uffici comunali. "Siamo al coperto in uno spazio di circa 200 metri quadrati, al coperto e a distanza di duecento metri dal piazza delle erbe, per cui per la clientela degli ambulanti nessuna difficoltà. Questo luogo che ci ha indicato l’amministrazione va benissimo per le esigenze degli operatori, ma sono di una banca. Per cui ora dovremo costituirci in consorzio per sottoscrivere un contratto di locazione. I costi di affitto sono anche buoni", continua Davide Ippaso.

Alla riunione di ieri in Comune era presente anche Silvana della Fornace in rappresentanza della Confartigianato.