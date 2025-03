Il rebus di piazza Redi. Tre palazzi dicono no: "Allora partiamo con chi ci sta adesso"

Non c’è unanimità di intenti tra i ventidue condomini di piazza Redi che sono stati chiamati a decidere sulla partecipazione all’intervento di restyling della piazza e che prevede il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura di colonne, portici e soffitti. Come da programma gli amministratori di condominio si sono riuniti infatti ieri mattina per fare il punto della situazione a seguito delle assemblee che hanno organizzato durante le passate due settimane e su ventidue condomini tre hanno dato parere negativo alla partecipazione alle spese per i lavori. Il Comune di Pesaro aveva proposto ai residenti un patto tra pubblico e privato per intervenire sul loggiato di piazza Redi (di proprietà privata ma ad uso pubblico) mettendo a disposizione risorse per 400mila euro mentre per i restanti 200mila, avrebbero dovuto partecipare i residenti della zona.

Per dare il via ai lavori, serviva il parere positivo di tutti e i ventidue condomini, ma al momento si è lontani. "Oggi (ieri, ndr) abbiamo avuto un incontro con tutti gli amministratori coinvolti per fare il punto della situazione dopo le assemblee che abbiamo tenuto tra fine febbraio ed inizio marzo – spiega il geometra Giovanni Rossini, tra gli amministratori interessati –. Tra i condomini interessati tre hanno dato al momento parere negativo. Ora i colleghi che gestiscono queste tre realtà torneranno a fare delle riunioni per capire se non ci sono altre possibilità. In ogni caso – aggiunge Rossini – abbiamo già chiesto a sindaco ed assessore di riferimento un incontro per parlare della situazione che si è delineata e per confrontarci su quali potranno essere le prossime azioni per capire se sarà possibile realizzare i lavori di restyling di piazza Redi".

Una delle soluzioni possibili potrebbe essere quella di poter procedere per singole sezioni anziché sull’intero loggiato della piazza: "Considerando che da un lato della piazza abbiamo sicuramente raggiunto l’unanimità di intenti tra i condomini – dice Rossini – si potrebbe pensare di iniziare i lavori da quel lato, per poi procedere sugli altri lati, avendo più tempo a disposizione per trovare soluzioni affinché si arrivi poi al completamento dell’intervento. Il problema principale rilevato durante le assemblee di condominio – aggiunge l’amministratore di condominio - riguarda la spesa che devono sostenere le famiglie che abitano questi condomini (che sono in via di definizione, ma oscillano tra i 500 e i 1000 euro circa, ndr). Una spesa non da poco. Nella zona ci sono poi anche le attività economiche interessate, che per numero di millesimi ovviamente parteciperanno in maniera superiore, arrivando anche a sostenere cifre sui 1200-1400 euro. Anche in questo caso ci sono realtà che sono d’accordo con la riqualificazione della piazza, mentre in altri casi hanno dato un parere negativo".

Alice Muri