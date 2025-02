Il recupero dei rifiuti elettronici. Unione in viaggio a Malaga

Un viaggio stimolante a Malaga per l’Unione dei Comuni Pian del Bruscolo, che ha partecipato al meeting internazionale del progetto europeo EWAsTER (finanziato dal programma Interreg Euro-Med) sulla ricerca di soluzioni innovative per il riutilizzo e il recupero dei rifiuti elettronici. All’incontro che promuove l’economia circolare hanno preso parte partner da diversi paesi europei, con la Regione Marche rappresentante dell’Italia. Durante i lavori, sono stati discussi e approvati i piani d’azione che verranno implementati a livello locale per raggiungere gli obiettivi del progetto. Le attività previste mirano a ridurre il conferimento improprio dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), incentivando il riuso e il riciclo attraverso l’estrazione dei componenti preziosi contenuti nei rifiuti elettronici.