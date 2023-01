"Il recupero si basa sulla ricerca storica"

Dieci milioni di euro di investimenti, basato su una ricerca storica approfondita e pensato per mettere in risalto le qualità del borgo al fine di rilanciarlo. Il Consiglio comunale di Urbino ha approvato all’unanimità il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la rigenerazione di Pieve di Cagna, che l’amministrazione vuole riqualificare e rivitalizzare. "Il progetto è stato fortemente voluto da me e da tutta la maggioranza, soprattutto dal sindaco, che nel 2015 aveva dato via alla sua ideazione – spiega Andrea Pazzaglia, consigliere comunale di Liberi per cambiare originario proprio di Pieve –. Ha richiesto lavoro e precisione ed è stato realizzato dallo studio dell’architetto Pierpaolo Ceccarini, che, come noi, crede fortemente nelle potenzialità del borgo. Si è partiti da una ricerca storica importante, affrontando poi lo stato di fatto del paese, fino a definire delle polarità urbane e tre porte di accesso: Porta Palazzo dei Maschi, vicino al luogo in cui il cavaliere Dionigio Maschi, alla fine del XV Secolo, acquistò i terreni su cui, in seguito, si costruì il palazzo, purtroppo bombardato durante la Seconda guerra mondiale; Porta Urbino, l’ingresso dalla via principale, che conduce alla città; Porta del Castello, in riferimento al nucleo storico denominato “Castello di Pieve di Cagna“, la cui presenza è documentata da metà XVI Secolo, ma che, se si pensa alla pieve esistente fuori dal castello, facente parte del sistema pievano del IX secolo, quindi al “territorium“ romano, è spontaneo pensare fosse già edificato. Si punterà a potenziare l’aspetto estetico, la funzionalità e la viabilità del borgo mettendo in risalto le sue peculiarità, come la qualità della vita e la bellezza paesaggistica. Sono convinto che questo porterà investimenti anche da parte di privati, i quali saranno invogliati a scommettere su Pieve con lo sviluppo dell’albergo diffuso. Il paese dista solo nove chilometri da Urbino, perciò la rigenerazione potrebbe favorire l’aumento di residenti e delle attività ricettive per il turismo sulla città, attraverso B&B, agriturismi nelle ex case coloniche e country-house".

Secondo Pazzaglia, la base è stata pensare al futuro, per "offrire una viabilità sicura e fluida, costruire un marciapiede e realizzare una piazza, servita da parcheggi, che sia anche luogo di servizi, tra cui: un nuovo ambulatorio, una nuova sede per la farmacia, una sala civica, una sala lettura e biblioteca, uffici e un punto informazioni, la scuola per l’infanzia, il parco pubblico e una sede adeguata per la Pro Loco. Il palazzo pubblico è stato individuato come centro del territorio rurale facente capo al borgo già all’epoca della sua edificazione, di conseguenza si è pensato a un edificio con criteri di sostenibilità per il futuro, al tempo stesso valorizzandone la storia. Infine, abbiamo preso in considerazione tutto il centro abitato, studiando per esso una nuova viabilità e un utilizzo più dinamico, riscoprendo gli aspetti storici più importanti e valorizzandoli al massimo. La stesura del progetto è stata la motivazione più grande che mi ha spinto a candidarmi e ringrazio il sindaco per aver creduto in me".

Nicola Petricca