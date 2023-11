Il regalo ai clienti. Caffè e cappuccini: ben 1.500 serviti gratis. Che festa da Alberini

Un milione di tazzine servite in 8 anni e 1.500 omaggiate ai clienti solo nella giornata di ieri. È così che le due pasticcerie Alberini – quella storica in corso XI Settembre e la ex Giampaoli di via Nitti – ieri hanno festeggiate il loro incredibile traguardo. "Ho ricevuto chiamate anche da alcuni clienti di Fano, mi chiedevano se fossero gratis anche i cornetti. Ma così mi sembrava un po’ troppo – commenta sorridendo Luca Santini, titolare delle due pasticcerie Alberini che ha rilevato otto anni fa assieme alla sua famiglia –. Siamo felici, ci sono stati clienti ad ogni ora. È stato il nostro regalo per tutti coloro che ci sono stati vicini in questi anni e anche per chi sarà con noi da oggi in poi".

Tavoli tutti occupati, persone in fila ad aspettare il loro turno dopo aver ritirato lo scontrino che segnava la dicitura ‘omaggio’ riferita a qualsiasi prodotto di caffetteria. Così è andata avanti la lunga giornata della famiglia Santini. "Sono cliente della pasticceria da 5 anni, vengo anche due volte al giorno. Per me è diventata una tappa fissa – dice Sergio Notari, intento a degustarsi il suo caffè con il rinomato ‘zaba’–. Non solo sono al top con qualsiasi prodotto di pasticceria e caffetteria ma sono anche cordiali, simpatici e sempre sorridenti. È un posto che vale la pena frequentare".

Cinque caffè gratis anche per Flavia Di Stefano, Simona Binetti, Lorenzo Casoni, Gessica Sarti, Giulia Barbaresi che fanno sempre tappa da Alberini per la pausa dal lavoro: "Ho la sede di lavoro qua vicino, Alberini è diventato il bar ufficiale per una perfetta pausa, così stacchiamo la testa per qualche minuto – continua Di Stefano –. Oggi è stata una bella iniziativa anche per scambiare quattro chiacchere con persone nuove e noi non possiamo fare a meno dei cappuccini di Mirko", il figlio di Luca Santini anche campione di ’latte art’

"Ora ci auguriamo di poterla ripetere – conclude Santini –. Ma prima dobbiamo lavorare sodo per arrivare a poter festeggiare un altro milione insieme".

Giorgia Monticelli