Il regalo passepartout?. L’intramontabile panettone artigianale

Ed eccoci a quattro giorni dal Natale. Anche se il dibattito nazionale si sta spostando sul colore del pentimento, ovvero il grigio, e io però vorrei anche parlarvi del concerto di Calcutta che ho visto martedì sera a Milano, ma… ma siamo quasi al 25. Quindi proseguirei con qualche consiglio per i regali natalizi, avanguardista eh?!

Riprendiamo dalla scorsa settimana dove, ahi ahi, non sono stati citati i guanti. Un modello in pelle sottile oppure in pelle vegetale, eviterei la lana, va messo sotto l’albero. Li troviamo da tutti i prezzi (anche dai 15 euro) e possiamo avere delle possibilità super, persino ricamati o dipinti. Un bel golf è super chic, specie nel verde, ottanio o blu elettrico. Donante, caldo e meglio se in fibre naturali e di fattura artigianale. Andando oltre la firma davvero la prateria è vasta, per tutte le tasche. Lo sottolineo perché non è una novità ma è un dono sottovalutato.

Il segreto passepartout? Un panettone, artigianale è ovvio ma si sa che per me è una vera passione. Cosa fare nel dubbio? Di questi tempi tenete sempre un presente con voi, che sia ricercato ma non grande, così da ricambiare regali che vi giungono inaspettati. Ieri in treno, di ritorno da Milano, ho letto il libro di Tiziano Mancini, “Dalla corte al chiostro“ (Leardini Editore). È un romanzo storico che racconta fatti veri e unisce il nostro territorio con Rimini. Lo consiglio anche come pensiero per le festività. Oltre a raccontare un tassello della nostra storia, dal canto mio, mi piace perché unisce due territori che per questo 2023 sono stati importanti e hanno rappresentato delle belle parentesi.

Ed eccoci al profumo pronto per coccolarci durante le festività, dolce e caldo, tonico ma anche fresco. E allora vaniglia, fava tonka, vetiver e quel tocco di sandalo, ma solo leggermente percepito. Buon Natale!

Francesco Pierucci

#FashionissimoCarlino