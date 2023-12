Il regista Castellani ha compiuto 90 anni. Gli auguri del Comune

Il regista fanese Leandro Castellani ha festeggiato l’altro ieri 90 anni. Centinaia le espressioni giunte all’autore di tanti film, documentari e sceneggiati televisivi da amici, conoscenti ed estimatori di uno dei più grandi autori della Rai nella seconda metà del Novecento. L’assessora alla cultura Cora Fattori (in foto) e la presidente dell’Ente Carnevalesca Maria Flora Giammarioli hanno reso omaggio al regista facendo dono di alcune pubblicazioni, mentre il sindaco di Fano Massimo Seri, in trasferta a Bruxelles, ha invio alla famiglia Castellani una lettera nella quale a nome di tutta la città di Fano lo ringrazia per il prezioso lavoro artistico dove ha saputo narrare storie personaggi e ed epoche con realismo e sensibilità, per aver condiviso sempre con Fano i suoi successi, tra cui il Leone d’Oro di Venezia, grazie ad un legame duraturo e inscindibile e per lo spirito generoso e l’umanità che lo ha sempre contraddistinto.