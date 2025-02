Il regista di Cenerentola: "Osare è stimolante"

"La bontà in trionfo", ovvero La Cenerentola, una delle opere più famose di Rossini che diventa un film. Una sfida coraggiosa, ancor più di un allestimento teatrale, che la Genoma Films di Paolo Rossi Pisu ha voluto cogliere e produrre da un’idea e soggetto di Damiano Michieletto (regista più volte acclamato dal pubblico pesarese del Rossini Opera Festival), e che poi ha affidato alle mani del giovane Fabio Condemi per la regia. Ieri le ultime riprese pesaresi sul set del film che vedrà protagonisti tra gli altri alcune voci del Rof (Maxim Mironov e Vito Priante). Presente tutto il cast, le maestranze e anche il presidente della Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini e Sofia Cecchetti della Marche Film Commission.

Una presenza non casuale per un film sostenuto oltre dai RaiCinema e dal Mic anche dal bando regionale sul cinema che testimonia la vivacità di questo settore e che vede le Marche sempre più protagoniste. Finita questa prima parte la troupe si sposterà poi ad Urbino per ultimare le riprese. Tra un ciak e l’altro abbiamo sentito il giovane regista Fabio Condemi, nato a Ferrara ma cresciuto tra Sassocorvaro e Pesaro alla sua prima esperienza cinematografica. Dal teatro di prosa al cinema, una sfida non semplice per un regista.

"Direi un salto quadruplo senza rete visto che dalla prosa mi trovo ad affrontare la regia di un’opera lirica sulla base di un’idea moderna e per di più per il grande schermo. Ma osare, sconfinare, è sempre molto stimolante. E questa di Cenerentola, opera che conoscevo da diversi anni, è stata una vera e propria sfida. In questo film cerco di restituire questo senso folle e liberatorio della musica di Rossini".

Un’opera lirica, una fiaba antica ambientata ai giorni nostri e un pubblico eterogeno come quello del cinema. Come conciliare tutto?

"Con un approccio che sia il più sincero possibile, di semplice studio e senza preconcetti. Non ho voluto illustrare l’opera tanto per intenderci: il pubblico potrà scegliere cosa leggere. Ho cercato piuttosto di lavorare sulle inquadrature, pensare ad ognuna come un quadro; vedere tutto da dietro l’obbiettivo come un outsider e non pormi certo come regista lirico ma come artista indipendente alle prese con la gigantesca follia rossiniana. Penso che alla fine potrà nascere un prodotto di fascinazione continua".

Si è confrontato con Michieletto per questo film?

"No anche se l’idea ed il soggetto erano di Damiano io ho poi scritto una mia sceneggiatura. Era necessario in qualche modo staccarsi da quel testo per dare spazio ad una mia interpretazione".

Cantanti di lirica che diventano attori di cinema. E’ stato difficile dirigerli?

"Il loro approccio è stato simile al mio: essere dei neofiti a volte può essere un vantaggio. Credo che abbia portato ad una freschezza che in teatro a volte può sfuggire agli stessi interpreti".

Claudio Salvi