Il retroscena La cena dei primari

Nei giorni scorsi, in un noto locale, la sanità è stato il piatto forte. Non poteva essere altrimenti, visto che i commensali erano i primari dell’Azienda sanitaria 1 e alcuni esponenti della Regione: Nicola Baiocchi, presidente della Commissione Sanità, e Carlo Ciccioli, componente della stessa commissione. Entrambi di Fratelli d’Italia. Una cena rimasta un po’ indigesta, almeno stando a quanto riporta uno dei direttori partecipanti: "Sinceramente io ed altri colleghi siamo andati a questa cena pensando di uscirne con delle certezze. Invece siamo usciti solo con molti soldi di meno", scherza il medico. Che aggiunge: "Chiedevamo risposte, ma non si sono sbilanciati. Anche riguardo al nuovo direttore generale". Direttore che sarà nominato, stando a quanto affermato dall’assessore, a metà maggio. I rumors parlano di due nomi: uno di una persona del posto, e un’altra del tutto esterna. Va però detto che, con il rientro in corsa di Massimo Esposto e Daniela Corsi, ci sono più nomi in ballo che caselle da riempire. Tanto che appare strano andare a prendere qualcuno da fuori. Una figura che ambisce a rientrare sarebbe Roberto Grinta, fanese. In lizza c’è poi Romeo Magnoni, a sfavore del quale potrebbe giocare l’età. E poi c’è l’attuale commissario Gilberto Gentili, un profilo di livello ma a cui mancherebbero sponde nell’ala politica del presidente Acquaroli.