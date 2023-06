Il riconoscimento dell’Arma ai primi carabinieri soccorritori

I carabinieri della stazione di Cantiano sotto i riflettori nella giornata di lunedì scorso in occasione della Festa per i 209 anni dell’Arma, tenutasi alla caserma di Pesaro. Encomio solenne per il maresciallo maggiore Fabio Ventanni e per il carabiniere Michele Farneti per non aver esitato in occasione dell’alluvione del settembre 2022 che ha devastato il paese "a inoltrarsi nelle impetuose acque tracimate da un fiume in piena che avevano invaso la sede stradale, riuscendo a trarre in salvo un uomo rimasto bloccato all’interno di un’autovettura. L’esempio e il profondo spirito di umana solidarietà riscuotevano il plauso e l’incondizionata stima della cittadinanza locale e delle più alte cariche dello Stato".

Un encomio semplice, legato all’attività di supporto nella fase post-alluvionale, è stato riconosciuto anche agli altri uomini di stazione: all’appuntato scelto qualifica speciale Luigi Chegai e all’appuntato Alessandro Fornaia. Insieme agli uomini dell’Arma alla cerimonia era presente anche il sindaco di Cantiano Alessandro Piccini che ha così commentato l’attribuzione dei ricnoscimenti: "È stata un’occasione per portare il gradito e doveroso ringraziamento al corpo d’Arma, a tutti i gradi di comando per il fondamentale supporto prestato all’intera comunità di Cantiano durante l’alluvione dello scorso 15 settembre, soprattutto in quei primissimi momenti in cui i primi aiuti e i primi soccorsi si sono concretizzati grazie ai presidi territoriali. Un particolare ringraziamento alla caserma di Cantiano, al maresciallo maggiore, Fabio Ventanni, e a tutti i suoi uomini, presidio e punto di riferimento per tutta la nostra comunità. Un meritato e prestigioso riconoscimento per la professionalità, lo spirito di servizio e la dedizione all’attività di supporto ai cittadini e alla salvaguardia della sicurezza pubblica in tutte le fasi dell’emergenza. Un’emergenza che ha dimostrato in maniera plastica, come i presidi territoriali delle forze dell’ordine, rappresentino una garanzia per l’incolumità e pubblica sicurezza".

Amedeo Pisciolini