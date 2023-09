Il ricordo di don Gaudiano, incontro alle 21 nella sala della Provincia

Per i 30 anni dalla morte di don Gaudiano, continuano gli incontri sulla figura di un sacerdote che ha lasciato un segno indelebile nella città. Questa sera, alle ore 21,15 nella sala del consiglio provinciale "W. Pierangeli" di via Gramsci 4 a Pesaro, incontro sul tema: "Dall’insegnamento al Classico alla comunità di via del Seminario" che prevede interventi di Maria Teresa Federici, Rita Baldarelli, Paolo Teobaldi, Donatella Principi, Gabriele Rinaldi, Maria Grazia Ravaini, Piergiorgio Costantini, Maria Di Russo e Maddalena Mancini. Si tratta del secondo dei tre appuntamenti del ciclo dal titolo "Ricordare per conoscere e per..." che sono stati promossi dalla Comunità di via del Seminario – Ce.I.S. Pesaro, Associazione Amici di don Gaudiano e Fondazione don Gaudiano in vista della ricorrenza, il prossimo 10 ottobre, del 30° anniversario, della scomparsa del sacerdote pesarese che operò sempre a fianco degli emarginati.

Il terzo e ultimo incontro del ciclo si terrà il prossimo 18 settembre. Ingresso libero.

f.b.