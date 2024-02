Il ricordo di don Mancini con Salvucci e Grassi

La storia, l’emozione e la fede si sono toccate ieri mattina nella sede di Urbino Capoluogo. Giorgio Londei assieme a Ferruccio Giovanetti e Federico Cangini hanno voluto ricordare la figura di don Italo Mancini. Lo hanno fatto invitando il vescovo monsignor Sandro Salvucci e il prof Piergiorgio Grassi che ha scritto un libro dedicato al filosofo, religioso e professore urbinate.

Londei ha ricordato l’amicizia e gli episodi intimi come quando Mancini lo portò, iscrivendolo, all’Università di Urbino. "Don Italo Mancini proveniva da Schieti di Urbino ed era una persona centrale in città e non solo. Io ero molto legato a lui, con Macini ho compiuto il mio percorso universitario, laureandomi con lui. Mi ha aperto la strada dello studio. Ho ritenuto giusto presentare il libro di Piergiorgio Grassi e sono molto felice della partecipazione di monsignor Sandro Salvucci. Stiamo preparando un altro grande evento, il 7 marzo presenteremo un libro (scritto dal collega Giovanni Volponi, nda) dedicato alla storia di Urbino".

Uno scritto per mantenere viva la memoria di Italo Mancini, infatti il libro racconta lui, così come la sua scuola. Ma anche la filosofia messa in pratica per la città rendendola migliore per i suoi cittadini e studenti. "È stato un grande formatore e ricercatore – dice Grassi –. Poi Urbino come città filosofica e questo esce dal mio libro: una filosofa della religione e del diritto. Quella di Mancini e altre scuole che hanno dimostrato come ci fosse, in città, una presenza importante di pensatori. Tutti di grande livello".

A fine cerimonia Londei e Giovanetti hanno dedicato un omaggio a Grassi ma anche a Salvucci. "Cimentarsi con il pensiero di don Italo Mancini non è facile – ha detto l’arcivescovo di Urbino e Pesaro – nel senso che è un pensiero molto elaborato e profondo. Era frutto di un percorso di formazione molto alto e accurato. La sua modernità sta nel pensiero di rendere ragione della dimensione della fede con uno sguardo e un acume proprio dalla filosofia e dalla saggezza umana". Mancini e il suo pensiero come un ponte tra fede e laicità, un concetto che non poteva che lasciare un’eredità tangibile e attuale. "In lui si possono riconoscere le radici di questa terra caratterizzata da un mondo antico e rurale fino a un’era industriale. Moderna e con tutte le sfide de caso. Credo che abbiamo ancora molto da imparare da lui e dal cambio d’epoca. Siamo – ha concluso Salvucci – sicuramente debitori e abbiamo tanto da scoprire".

"Ricordo – ha aggiunto Ferruccio Giovanetti – una testimonianza di don Italo Mancini presente all’interno del romanzo “Tre donne intorno al cor“ dove aveva previsto lo spopolamento del nostro entroterra verso la Romagna, pensiero lungimirante di metà anni Otranta". Alla conferenza era presente il presidente del Consiglio comunale Massimiliano Sirotti, schietino e vicepresidente dell’associazione don Italo Mancini.

Francesco Pierucci