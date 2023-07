Il ricordo di Giuseppe Fanuli ad un anno dalla sua morte

Un anno senza il presidente del tribunale Giuseppe Fanuli, morto improvvisamente il 7 luglio 2022 mentre si trovava in casa. Così l’altro ieri mattina, nella sala grande del palazzo di Giustizia, la presidente del tribunale Lorena Mussoni ha voluto ricordare (anche con un video) soprattutto l’uomo che era Giuseppe Fanuli, le sue aspirazioni, l’amore per la natura, la sensibilità estrema per le persone in difficoltà e la curiosità innata per gli animali e per i luoghi dimenticati e in degrado. Come poteva esserlo il vecchio e abbandonato manicomio di Pesaro che il dottor Fanuli aveva chiesto di visitare in tutti i suoi angoli calzando insieme ai rappresentanti dell’Asur i caschi protettivi pur di entrare nelle stanze più lontane e magari più soggette a crolli. Al ricordo erano presenti i magistrati, gli avvocati, professionisti che avevano avuto modo di conoscere il dottor Fanuli oltre alla famiglia di origine.

A creare un’atmosfera che ispirasse ricordo e riflessione anche la musica di un duo (arpa e flauto) avvolta dalla danza sulle arie della Carmen di una ballerina accompagnata da un gruppo di giovani dello Scientifico.