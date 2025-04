Il ricordo di Luca Lisi: "Quando Papa Francesco ammirò i nostri tartufi"

Un profumato cestino di tartufo pregiato per Papa Francesco. A donarlo il 22 novembre del 2023 era stato l’allora sindaco Luca Lisi in rappresentanza della città di Acqualagna. Il primo cittadino accompagnato da una delegazione composta da amministratori locali e da commercianti aveva raggiunto di prima mattina la Città del Vaticano partecipando all’Udienza Generale del mercoledì del Santo Padre in piazza San Pietro durante la quale il Papa aveva espresso parole significative sulla situazione internazionale.

"Questo è uno dei talenti del nostro territorio. Acqualagna desidera omaggiarla con i nostri frutti più preziosi" con queste parole il sindaco aveva consegnato il cestino di tartufi (Tuber Magnatum Pico) al Santo Padre. "Papa Francesco - aveva raccontato il sindaco - dopo aver sorriso aveva portato il tartufo al naso, restando estasiato del profumo intenso e pervasivo che nel frattempo aveva inebriato piazza San Pietro, strapiena di fedeli provenienti da tutti i continenti. Un emozionante momento per una giornata indimenticabile".

A comporre il cestino sei magnifici tartufi trovati il giorno prima nel territorio di Acqualagna per un peso complessivo di circa 1 chilo. "Una giornata memorabile - era stato il commento generale della delegazione. Con il sindaco Luca Lisi erano presenti gli assessori Antonella Marchetti, Luca Petrelli, Alessandra Serafini. I tartufi in omaggio erano stati offerti dai commercianti di tartufo di Acqualagna: Ragni Tartufi, Acqualagna Tartufi, Marini Tartufi, Tartufi Tofani, T&C, Voglia di Tartufo, Le Trifole. Una appendice la consegna del cestino di tartufi a Papa Francesco che andava a coronare nel migliore dei modi la 58^ Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna.

Amedeo Pisciolini