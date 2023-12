Il ricordo di Tommy Della Dora. Sala gremita per un uomo speciale

Quasi 200 persone ieri sera erano presenti alla cooperativa Tre Ponti per ricordare il segretario del Partito Democratico Tommaso Della Dora, scomparso improvvisamente il 5 maggio di quest’anno all’età di 42 anni. C’erano tutti: gli amici, i familiari e i compagni di partito. Parole commoventi hanno pronunciato Sara Cucchiarini, amica di famiglia, il padre Mario, uno dei fratelli e il segretario del Pd Fano Renato Claudio Minardi. "Tommaso – ha detto Minardi – era una persona leale sempre pronta al dialogo". La famiglia ha ringraziato per la grande partecipazione e la voglia di non dimenticare Tommaso. E’ stato anche deciso di dare vita all’associazione "Tommy con noi" per ricordare con continuità la sua persona e le tante cose belle che ha fatto nel lavoro, nel tempo libero e nella politica. Si è pensato anche a dare vita ad un primo coordinamento delle attività dedicate alla memoria degli interessi e degl’impegni sociali del giovane segretario del partito democratico morto prematuramente dopo aver fatto poco prima dei controlli medici.