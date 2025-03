"Il ricorso al Tar sulla scuola? Battaglia di civiltà"

Nei giorni scorsi l’Amministrazione Comunale di Apecchio ha presentato il ricorso al Tar Marche contro la recente delibera di Giunta Regionale che ha disposto l’accorpamento dell’Istituto Comprensivo S. Lapi all’Istituto Comprensivo E. Mattei di Acqualagna. "L’Amministrazione comunale – spiega il sindaco di Apecchio Vittorio Alberto Nicolucci- ha considerato che la presentazione del ricorso fosse un atto dovuto. Tutti i componenti del Gruppo di maggioranza - ed io per primo - hanno espresso chiaramente questa convinzione. Si tratta infatti di una battaglia di civiltà, che rappresenta, in modo emblematico, la difesa dei servizi di Cittadinanza delle Aree Interne, la resistenza di un intero territorio, dei cittadini che rivendicano diritti e dignità, degli amministratori che li rappresentano interpretandone volontà e stato d’animo".

"Non ci si venga a dire- aggiunge il primo cittadino- entrando nel merito, che mantenendo i plessi scolastici non cambierà nulla per quanto riguarda l’offerta formativa, gli aspetti logistici, organizzativi ed occupazionali perché sappiamo tutti benissimo che non sarà così: l’accorpamento, di fatto la soppressione, dell’Istituto Lapi realizza un’ulteriore operazione che andrà a indebolire la rete di servizi essenziali, già così precaria nel nostro entroterra. Se, da un lato, i programmi di politica territoriale, dal livello nazionale a quello regionale, ribadiscono la necessità di salvaguardare le zone montane e disagiate, non si può accettare che, dall’altro, tali obiettivi siano sistematicamente disattesi ogni volta che gli stessi Organi di Governo sono chiamati ad assumere decisioni concrete, penalizzando proprio quei territori che si dichiara di voler tutelare. Ciò vale in particolare quando si parla di Scuola, pilastro del sistema dei pubblici servizi e fondamento per la costruzione del futuro di ogni comunità. E la delibera della Giunta regionale 2052/2024, impugnata dinanzi al Tar entra palesemente in contraddizione con le precedenti disposizioni di settore stabilite dalla Giunta stessa nonché con gli strumenti normativi di carattere generale, attinenti al tema".

"Il ricorso del Comune di Apecchio - conclude Nicolucci - finalizza, inoltre, l’importante lavoro di squadra, per il quale ringrazio, in particolare, la Provincia di Pesaro e Urbino e il Presidente Paolini, lo Studio legale Galvani, gli insegnanti, operatori del settore, esponenti politici e cittadini che hanno condiviso con noi le iniziative intraprese in questi anni".

am. pi.