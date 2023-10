Il rifugio bellico. Ecco ‘Bunker Quota 90’. Conclusa la fase dei lavori

È stata riconsegnata simbolicamente alla comunità di Montecchio l’area del "Bunker Quota 90" dopo i lavori di sistemazione che l’hanno interessata. Gli interventi hanno riguardato la messa in sicurezza, la riqualificazione e il posizionamento di una nuova staccionata che delimita il camminamento della zona per raggiungere il rifugio bellico realizzato durante la Seconda guerra mondiale e ritrovato nel settembre del 2021. Dopo la benedizione del bunker impartita da don Lino, è stata deposta una corona di alloro alla presenza della presidente dell’associazione nazionale Combattenti e Reduci di Montelabbate Antonella Terenzi, degli assessori Ghiselli e Calzolari, dei rappresentanti della locale associazione della Pro Loco di Montecchio e di un trombettista del corpo bandistico "G. Santi". L’iniziativa è poi proseguita nella chiesa di Montecchio con una messa. "Ringrazio tutti – ha sottolineato il sindaco Palmiro Ucchielli – in particolare Antonella Terenzi, presidente dell’Ancr di Montelabbate che ha collaborato con l’amministrazione comunale al coordinamento dei lavori. In più un grande grazie anche a tutte le ditte e i volontari che si sono adoperati gratuitamente per la sistemazione del bunker, un luogo storico dove sono state sacrificate tante vite e che oggi più che mai ci deve far riflettere ed essere un monito per ripudiare e condannare tutte le guerre".

g.m.