Il Rimini che strapazza Sestri si conferma super in trasferta

Giorno di scarico ieri per il Rimini, tornato a notte fonda dalla vittoriosa trasferta in casa del Sestri Levante (0-3). Approfittando della crisi dei Corsari (8 gare senza vittoria, in casa digiuno di oltre un anno), la squadra di Buscè ha confermato la predisposizione alle gare in trasferta dove ha ottenuto 13 dei suoi 21 punti. Al Romeo Neri invece solo due vittorie (con Legnago e Milan) e due pareggi (con Torres e Pianese); per il resto sconfitte con Pescara, Entella e Spal. Da valutare le condizioni di Cernigoi e Chiarella, usciti per infortunio durante la partita. Per entrambi si tratta di problemi muscolari e per il secondo di una probabile recidiva dopo i problemi accusati a inizio stagione. Per il derby con la Vis il tecnico dei romagnoli recupera invece Garetto e Fiorini che hanno scontato la squalifica. Nel caso Cernigoi (miglior marcatore dei romagnoli con 4 reti dopo che la società in estate aveva tentato invano di cederlo) non dovesse farcela, al centro dell’attacco verrà confermato Parigi, a segno nelle ultime due giornate. In luogo di Chiarella potrebbe invece essere riproposto l’ex Ancona Cioffi. Ubaldi è l’alternativa per entrambi.

Panchine. In bilico la panchina della Lucchese, dopo il 5-0 di Terni. Il tecnico Gorgone ha rassegnato le dimissioni al termine della gara, la società si è riservata di decidere oggi. La squadra si è schierata con l’allenatore. La Lucchese sarà ospite della Vis sabato 30 novembre.

Tifosi. La mobilitazione della curva vissina per Rimini (diversi pullman già prenotati) ancora non trova il via libera. A ieri sera i biglietti per il settore ospiti del Romeo Neri ancora non erano in vendita, nonostante il sito di Vivaticket avesse annunciato l’apertura per le ore 10. Si attendono le decisioni del Gos, che dovrebbero arrivare oggi. La partita è particolarmente attenzionata, ma nulla fa presagire restrizioni verso i tifosi pesaresi.

Giovanili. Sconfitta di misura per la Primavera 3 vissina in casa della Triestina: 2-1 il risultato finale, a segno per i pesaresi Mariani. Stop anche per la Juniores nazionale: 0-1 contro la Forsempronese. Vittoriose le altre under: l’U17 ha superato il Carpi 1-0 (a segno Massi), l’U16 è passata sul campo della Virtus Verona (1-4), l’U15 ha superato il Carpi (4-1). Bene anche l’Under 15 femminile: 1-3 in trasferta contro la Nuova Alba.

Giudice sportivo. Ammenda di 1.200 euro al Pescara per le intemperanze dei propri tifosi ad Arezzo. Una giornata a 500 euro di ammenda al preparatore Cavasinni per condotta irriguardosa verso la terna. La capolista Pescara giovedì alle 20,45 recupera la gara casalinga contro il Milan Futuro.