"Il rimpasto? E’ un segnale di crisi". Anche Maurizio Bartoli nel mirino

Il rimpasto di giunta a Urbino, giunto lunedì senza segni premonitori, ha suscitato immediatamente le reazioni dell’opposizione, tra chi la considera segnale di debolezza a chi ne evidenzia contraddizioni o critica lo stesso neoassessore.

"È un segnale evidente di crisi politica e operativa – esordisce Federico Scaramucci, capogruppo Pd -; dietro parole di circostanza ci sono debolezza e difficoltà interne. Gambini ha parlato di dare ‘maggiore operatività alla giunta’: è un’ammissione implicita che dopo ben 12 anni di governo a sua guida, finora la giunta non ha funzionato. Avevano ragione gli ex consiglieri che si sono dimessi in primavera: la giunta non andava e non va; è ferma e priva di visione. Questo rimpasto è solo un tentativo di mascherare una crisi profonda, nata da una gestione chiusa, autoreferenziale e lontana dai problemi reali dei cittadini.

E il rimpasto è di fatto una bocciatura politica per la vicesindaca Giulia Volponi. Gambini dice che ora ci sarà più operatività, ma non bastano le parole: serve un cambio di passo vero, serio e credibile".

Per Maria Francesca Crespini (Futura) il sindaco si contraddice: "Non sa più che pesci prendere ed è andato a pescarne uno a Pesaro, in cui vive già anche l’assessore al turismo. Eppure prende continuamente le distanze da Pesaro, rivendicando il ruolo di Urbino capoluogo, in contrasto con le azioni che compie. Evidentemente secondo Gambini la nostra città, sede universitaria, non è in grado di esprimere personalità per questi ruoli strategici. Il sindaco si rivela ancora una volta un uomo solo, ma non al comando, bensì allo sbaraglio, che trascina la città verso la completa decadenza. Presentò pomposamente la Volponi come assessore all’urbanistica per risolvere tutti i problemi e spese parole di grande elogio in consiglio comunale sul lavoro da lei fatto per il PUG (Piano Urbanistico Generale); invece ad un solo anno dalle votazioni la sostituisce, bruciandola politicamente, dichiarando candidamente che ha per urbanistica ed edilizia ci voleva qualcun altro. Quando toccherà agli altri assessori, vista la debacle in tutti i settori, a cominciare dal turismo?".

Sinistra per Urbino attacca invece direttamente il nuovo assessore Maurizio Bartoli: "La scelta suscita forti perplessità e alimenta ulteriori dubbi sulla direzione politica dell’amministrazione. Bartoli, ex dirigente della Provincia, ha un profilo tutt’altro che lineare: durante la conferenza dei servizi per la discarica di Riceci, fu spostato di mansione dal presidente Paolini, circostanza che all’epoca aveva fatto emergere interrogativi sulla sua gestione e sul suo ruolo. Ora questa nomina appare quanto mai incomprensibile e priva di trasparenza. Non risultano infatti né criteri pubblici di selezione né motivazioni politiche convincenti. D’altra parte, è chiara l’inadeguatezza della Volponi, che per quasi un anno e mezzo ha percepito il lauto stipendio e fa capitolare la testa di Rossi, che era in tutt’altro assessorato. Insomma la solita gestione da padre padrone, l’ennesima manovra di palazzo utile solo a ricomporre equilibri interni e non a rispondere ai bisogni reali di Urbino".

Giovanni Volponi