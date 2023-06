Il "Rinascimento africano" donato al Comune

Un’opera realizzata a Cape Town per la liberazione di Nelson Mandela arriva a Urbino. S’intitola "Rinascimento africano" e a donarla al Comune è stato l’artista italo-sudafricano Severino Braccialarghe. Realizzata in marmo, la scultura è una sintesi meditata tra la classicità e la simbologia della cultura africana. Dopo 42 anni di permanenza in Africa, Braccialarghe rientrò in Italia nel 2012, stabilendosi a Caldarola (Macerata), spostandosi poi a Urbino nel 2016. "La donazione è motivata dal fatto che, negli ultimi anni trascorsi in città, ho avuto la possibilità di integrarmi nel suo settore culturale e di essere coinvolto in varie attività del settore artistico, estese a tutto il Montefeltro - spiega l’artista -. Considero Urbino come il Rinascimento di me stesso". A nome della città, il sindaco ha ringraziato sentitamente Braccialarghe per la donazione e per l’entusiasmo.

n. p.