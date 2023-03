Il risanamento di via delle Mura grazie ai soldi ottenuti dal Pnrr

Il risanamento di via delle Mura e il completamento del recupero del teatro romano saranno inseriti nel progetto che riguarda il consolidamento del versante di Santa Chiara. Lo ha spiegato il sindaco, Maurizio Gambini, durante una conferenza stampa nella sede di Urbino Capoluogo: "Via delle Mura è l’ultimo tratto di strada che ci resta da risanare in centro. Avevamo presentato un progetto alla Regione, che non è stato finanziato, ma esso è comunque valido, perciò inseriremo l’operazione tra quelle da eseguire con i 20 milioni ottenuti dal Pnrr, facendola rientrare nel progetto che coinvolge il cantiere di Santa Chiara, assieme a quello per il teatro romano tra via San Domenico e via Volta Scura, il cui recupero è rimasto a metà perché erano terminate le risorse. Il costo complessivo sarà di circa 600mila euro. Il problema del Pnrr è che i soldi a disposizione possono essere usati per tutto, tranne che per risanare le strade, a meno che non si preveda di realizzare anche un camminamento, una piazza o un servizio assieme a esse. Da qui, l’inserimento di via delle Mura nel progetto per Santa Chiara. Quello che è strano è che in Italia abbiamo tante risorse a disposizione che probabilmente non riusciremo a spendere o spenderemo male. Il completamento della Fano - Grosseto, che, a spanne, costerebbe circa due miliardi di euro, non lo possiamo fare, nonostante ci siano questi soldi. Sarebbe stata l’occasione per realizzare un lavoro strategico e duraturo. Sono preoccupato per le opere che nasceranno, perché poi andranno anche mantenute".

n. p.