"Il rischio è che tutto passi in mano a grandi gruppi"

"La cosa peggiore per chi fa impresa è l’incertezza e noi concessionari di spiaggia viviamo in questo stato ormai da anni", dice Sabina Cardinali che guida i bagnini legati alla Cna. Che continua: "Si poteva usufruire anche dei fondi del Pnrr per migliorare le strutture, ma a questo punto nessuno si muove. Poi c’è un altro problema che è legato i tempi, perché la mappatura di tutte le concessioni va fatta entro luglio. E solo sulla base di questo uno può contestare all’Unione Europea il fatto che in Italia non ci sia concorrenza".

Sabina Cardinali il 27 febbraio era a Viareggio a parlare del problema, presenti esponenti della maggioranza governativa. "Stiamo aspettando una convocazione a Roma, ma il senso di questa vicenda è questo: qui la magistratura si va sovrapponendo alla politica e questa non è una bella cosa. Perché il rischio è quello che è accaduto in Francia dove tutte le spiagge sono in mano a due società, che magari pagano le tasse nei paradisi fiscali, per cui alla fine lo Stato italiano non prende nemmeno un soldo". Poi la responsabile dei concessionari allunga anche lo sguardo su altre delicate vicende: "Se verranno fatti i bandi per le concessioni alla fine dell’anno chi può garantire che gli arenili non diventino le ‘lavatrici’ dei soldi della malavita? Da noi il pericolo non è molto alto, ma questo può benissimo accadere anche per le nostre concessioni".