Il risiko dei campanili: "Urbino provincia a sé?. Così si cade nel ridicolo"

"Come sindaco chiederò che Isola del Piano diventi una enclave di San Marino". Il presidente della Provincia Giuseppe Paolini, che è anche primo cittadino di Isola del Piano, ironizza sulla richiesta del collega di Urbino, Maurizio Gambini, di sdoppiare la provincia di Pesaro e Urbino per creare due entità amministrative: la provincia di Fano-Pesaro e la provincia di Urbino. "L’idea di Gambini è assurda – afferma Paolini – lui pensa di essere il ‘Duca del Montefeltro’". E a Fano che avanza la proposta di diventare capoluogo insieme a Pesaro e Urbino, Paolini replica: "Stiamo attenti a non cadere nel ridicolo e, come diceva trent’anni fa Franco Bertini, non possiamo diventare la provincia dei Puffi (Pesaro Urbino Fano Fossombrone Isola del Piano). Fano è la terza città delle Marche, anzi per importanza potrebbe essere la seconda purché il sindaco si liberi della ‘fanesitudine’ e si occupi di più del territorio". E ancora: "Riconosco l’importanza di Fano – il suo centro storico, dopo quello di Urbino, è il più bello della provincia e anche di molte altre città delle Marche – ma deve essere aperta al resto del territorio e ricordarsi che la provincia non finisce a Carrara. Dobbiamo essere uniti e ragionare in un’ottica territoriale, questo arricchisce la nostra immagine dal punto di vista turistico ed enogastronomico".

Quindi Fano non fa bene a rivendicare il ruolo di capoluogo? "Non facciamoci ridere dietro. Pesaro, Urbino, Fano rappresentano un triangolo magico dove tutte le città che ne fanno parte, ad iniziare da Fossombrone, hanno il loro valore. Non è che Fano, Pesaro e Urbino pensano per sé e del resto chi se ne frega. Basta divisioni, il territorio deve andare avanti unito. La provincia deve rimanere quella di Pesaro e Urbino pur riconoscendo a Fano un ruolo importante". Ma la collaborazione di cui lei parla non è così semplice, non sembra che sia riuscita neppure con Pesaro Capitale della Cultura? "Per me è perfettamente riuscita. Come Isola del Piano, proprio grazie a Pesaro Capitale della Cultura, siamo riusciti a proiettarci all’estero. Lo scorso weekend sono stato a Legau, una cittadina della Baviera, dove riproporranno, in occasione della Giornata internazionale delle Donne rurali che si celebra il 15 ottobre, una mostra che noi abbiamo organizzato lo scorso anno dedicata alla donna rurale di Isola del Piano".

Quindi non è d’accordo che Fano diventi capoluogo come Pesaro e Urbino? "No, non sono d’accordo. Fano è importante ma la provincia è Pesaro e Urbino. Quello che serve è una strategia territoriale per aumentare i finanziamenti dei nostri Comuni".

Anna Marchetti