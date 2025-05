Il Risiko dei reparti: "La Rsa Tomasello resterà a Pesaro". Sfuma l’ipotesi Apsella

La Rsa Tomasello non verrà spostata nella struttura Civitas di Vallefoglia ma resterà a Pesaro, nei locali di Casa Roverella, a Santa Colomba. I 27 ospiti della residenza sanitaria, ora ospitati nella struttura di Muraglia che dovrebbe essere demolita per consentire i lavori del nuovo ospedale (nella fattispecie, di un parcheggio), saranno invece trasferiti nella destinazione prevista sin dall’iniziale accordo di programma del 2022, restando a Pesaro, come richiesto dalle stesse famiglie degli ospiti (disabili gravi con problemi psicofisici) e caldeggiato dall’amministrazione comunale.

A darne notizia è Nicola Baiocchi, presidente della commissione Sanità del Consiglio Regionale: "La giunta guidata dal presidente Acquaroli, nella seduta di ieri, ha riconosciuto come autorizzabili alla struttura di ‘Casa Roverella’ un fabbisogno ulteriore di 27 posti letto, per far fronte alle criticità nate a seguito dei trasferimenti delle strutture dal presidio di Muraglia, operazioni propedeutiche alla costruzione del nuovo ospedale. Un percorso iniziato lo scorso anno, che ho seguito personalmente e che permetterà di far restare a Pesaro i pazienti dopo il trasferimento della Rsa da Muraglia. Ringrazio l’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, il direttore Alberto Carelli e gli uffici della Regione che hanno capito l’emergenza e la necessità di andare incontro alle esigenze dei pazienti". Quanto agli ospiti delle altre comunità (18 dell’Srr, 20 della comunità protetta femminile e altri 20 di quella maschile) si prospetta – dice Baiocchi – il trasferimento provvisorio alla Civitas di Vallefoglia".

"Bene – il commento del sindaco Andrea Biancani –, si concretizza quello che chiediamo da mesi e che era previsto anche nell’accordo del 2022 che, finalmente, almeno per questo, viene rispettato". Ma aggiunge: "Santa Colomba è disponibile ad ospitare la Rsa Tomasello, il cui spostamento non è però compatibile con i tempi immediati della demolizione che viene proclamata da mesi". Per il sindaco ci sono i margini "anche per spostare la Struttura residenziale riabilitativa a Galantara, che attualmente ha un piano completamente vuoto. Inoltre – aggiunge Biancani -, nel 2026 ci saranno altri 700 metri quadrati all’ex manicomio che il comune sta rimettendo in sesto e che dovrà cedere alla Regione. Ragioniamo insieme prima di fare demolizioni senza senso".

Benedetta Iacomucci