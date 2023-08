Il Risiko dei reparti Pediatria, ci risiamo Si va verso la chiusura

di Benedetta Iacomucci

Dopo appena 8 mesi, si torna a parlare di accorpamento per il reparto di Pediatria dell’ospedale di Pesaro. Quel reparto che era stato chiuso durante gli anni del Covid, e che molto faticosamente si era riusciti a riaprire il 5 dicembre scorso, anche sull’onda delle proteste di tante mamme costrette ad andare a Fano – ma spesso addirittura in Romagna – in caso di problemi di salute dei loro piccoli. Non si sa ancora quanto imminente sia l’operazione, ma di certo il sopralluogo di ieri mattina in reparto del direttore sanitario dell’Azienda sanitaria Edoardo Berselli, con il direttore del reparto Lorenzo Tartagni e con altri primari dell’EmatologiaOncologia, fa pensare che i tempi siano stretti e che ad essere chiuso non sarà Fano – dove l’attività anche del punto nascita sarebbe al momento maggiore – ma Pesaro. E si parla di un accorpamento di 5 anni. D’altronde era stato lo stesso primario Tartagni, nei giorni scorsi, a preallertare medici e infermieri del possibile cambiamento in vista.

Alla base della scelta ci sarebbe il basso numero dell’attività del reparto (cioè dei ricoveri), anche in rapporto alla spesa eccessiva che d’altro canto è necessaria per mantenere la cooperativa dei medici, ovvero per reclutare quei pediatri privati ’a gettone’ che permettono di garantire il mantenimento dei servizi su più stabilimenti.

Un sistema che evidentemente pare ad oggi insostenibile, ma ci sono anche altre ragioni: c’è infatti la necessità di trovare spazi per quei reparti e servizi che devono lasciare Muraglia per sgomberare l’area del cantiere in cui sorgerà il nuovo ospedale. Come noto i bandi per la ricerca di locali alternativi non hanno dato l’esito sperato, e salvo qualche nota autocandidatura ancora sub judice (come Santa Colomba o il complesso sociosanitario all’Apsella di William Guerra) il termine del settembre 2024 per l’avvio del cantiere pare, date le attuali condizioni, difficile da rispettare.

Ovviamente le voci della possibile chiusura o comunque dell’accorpamento, ancora non ufficializzate tanto che molti degli stessi medici ne sarebbero all’oscuro, ha subito creato una certa inquietudine tra gli operatori. Molti fanno notare che il reparto di Pediatria al Santa Croce ha bisogno di interventi, che si tratta di una struttura vecchia e all’interno di uno stabilimento dove per altro manca anche la chirurgia H24. Insomma, all’indomani dell’approvazione del nuovo piano sociosanitario, in un clima di grande conflittualità tra la maggioranza e l’opposizione, le polemiche per la nuova sanità provinciale non sembrano affatto esaurite.