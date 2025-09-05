Il risiko delle classi. Divisa in tre la Manzi. Lubich, caccia ai soldi

I tempi stringono: la prima campanella suonerà lunedì 15 settembre. Il trasferimento delle dieci classi della scuola primaria Manzi, da via Confalonieri a Largo Baccelli e via Pascoli, è stata, per il Comune di Pesaro, tra le operazioni più impegnative da assolvere in vista della ripresa delle lezioni. "Tutto bene – rassicura l’assessore Camilla Murgia –. Gli uffici comunali dei vari ambiti (lavori pubblici, manutenzione e istruzione) hanno curato, senza intoppi, la ridistribuzione dei 200 alunni tra la scuola Lubich di Largo Baccelli e le quattro aule ripristinate in via Salandra. Altre quattro classi andranno alla Carducci e avranno l’ingresso da via Pascoli. Sempre grazie all’impegno dei vari servizi l’amministrazione comunale è in grado di confermare la disponibilità delle navette per il servizio di trasporto scolastico e per la mensa a chi dovrà raggiungere, per esempio, la Carducci in centro storico". Ieri è arrivata la conferma per cui nei piani del sindaco Biancani ci sia comunque la riqualificazione dello stabile di via Confalonieri, fino a giugno scorso sede della scuola primaria Manzi. E non solo. Nella visione di fare della Lubich il polo scolastico di riferimento per il quartiere di Pantano, l’amministrazione comunale ha deciso di intercettare risorse per poter efficientare entrambe le strutture. "Il Comune si candiderà al bando da 5milioni per efficientare gli edifici pubblici – ha detto ieri Biancani –. Nell’intercettare risorse daremo precedenza alla Lubich, scuola di riferimento di Pantano e all’immobile di via Confalonieri". Perché visto che la scolaresca della Manzi non abiterà più l’edificio di via Confalonieri? Perché è sede di molte altre realtà: è sede delle segreterie degli istituti comprensivi Olivieri e Pirandello; è sede del Centro provinciale per la formazione degli adulti e del Consiglio di Quartiere di Pantano. Inoltre, con l’idea di risparmiare gli affitti dei locali in via Mameli dove hanno sede i servizi sociali ed educativi, il sindaco Biancani con gli assessori Mila Della Dora e Riccardo Pozzi, ha pensato ad una ricollocazione di questi in via Confalonieri, edificio di proprietà comunale.

Solidea Vitali Rosati