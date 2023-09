Il risparmio energetico protagonista nella ’Settimana della mobilità’

Sarà il "Risparmio energetico" il tema della "Settimana europea della mobilità" in programma da domani a venerdì 22 settembre. Ieri la presentazione dell’iniziativa e del programma da parte del sindaco Massimo Seri e delle assessore Barbara Brunori e Cora Fattori. Presenti anche la dirigente comunale Paola Stolfa e Federico Ferrini, Ceo di Techfem. Brunori ha ricordato come dall’insediamento della giunta Seri "siano stati realizzati ben 60 km di piste ciclabili, comprese quelle a doppio senso".

Si parte domani alla Memo, dalle 10 alle 12, con il primo appuntamento sul tema della mobilità sostenibile. Nel pomeriggio, trasferimento a Bellocchi, per la presentazione del progetto "A scuola ci andiamo da soli" che, da quest’anno scolastico, coinvolge anche le bambine e i bambini della scuola primaria Tombari. La giornata di domenica sarà dedicata alla pedalata Fano-Furlo, partenza alle 8.30 dal Pincio. Previsto, inoltre, il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori per capire con quali mezzi si spostano le nuove generazioni e per raccogliere idee e soluzioni sulla mobilità sostenibile. Torna il Giretto d’Italia e sempre giovedì ci sarà un vero e proprio talk show dedicato alla mobilità su iniziativa di Techfem: l’appuntamento è all’ex chiesa di Santa Maria del Gonfalone dalle 10.30 alle 12.30. Promossa da Techfem insieme a Forbici "By to work, by Techfem" in programma nella giornata di venerdì 22 settembre, mentre sabato 23 si potrà andare "in bici con il sindaco", dalle 9.30, dall’ inizio della ciclabile dell’ Arzilla sino a Fenile e ritorno. Nel pomeriggio di sabato previsto un doppio tour tra i monumenti cittadini, alle 17 e alle 21. La prenotazione è obbligatoria entro domani alle 18, al numero 0721.887845. Potranno partecipare non più di 20 persone.

an. mar.