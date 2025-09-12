Il ristorante bersagliato: "C’era una volta", riecco i ladri. E’ la terza visita in 2 mesi

Pesaro, 12 settembre 2025 – Tre furti in due mesi. I ladri sono tornati al ristorante pizzeria C’era una volta anche 48 ore fa. "Il ladro ha scassinato la porta per portarsi via una bottiglia di vino" testimonia Mattia Marino, contitolare con William Petroccione del locale di via Cattaneo. "Solo le prime tre volte ci abbiamo rimesso dei contanti. Ormai sono più i danni che i ladri fanno, rispetto a quanti soldi riescono a portarsi via – spiega Petroccione – . Anche perché dopo tanti precedenti non lasciamo certamente l’incasso, né il fondo cassa e nemmeno le mance".

Marino rievoca uno dei primi raid subiti. "Con il locale chiuso, un tizio, a metà pomeriggio, con la via piena di persone, ha iniziato a prendere a spallate la porta. Tanto gli ha dato da buttarla a terra. E’ entrato con il cane al guinzaglio, passando sui pezzi di vetro rotti. E’ stata la volta che non si è portato via nulla. Dal video, ripreso dal nostro circuito di sorveglianza si vede che ha fretta di andarsene: si deve essere reso conto di aver esagerato. Per fortuna perché, allora, in cassa avrebbe trovato l’introito del servizio di pranzo". I colpi alla porta e i vetri infranti non passarono inosservati. "Siamo stati allertati dai commercianti del negozio davanti. Alla polizia abbiamo consegnato il video: il volto si vede bene. Eppure l’uomo continua a girare in città come se nulla fosse".

La situazione ha i toni della farsa, ma non fa ridere. "Solo noi abbiamo presentato tre denunce in questura, ma è evidente che sono rimaste lettera morta – osserva Petroccione –. Il problema grave è il senso di impunità che ha fatto saltare ogni remora". Gilberto Petruccione, padre di William e veterano dei ristoratori di Pesaro, è d’accordo: "Ho quasi 50 anni di lavoro sulle spalle: non ho mai pensato di andare a rubare. Ma in passato rubare era grave: se eri minorenne finivi in riformatorio, se eri adulto finivi a Rocca Costanza dove c’era la prigione prima che la costruissero a Villa Fastiggi. Insomma prima di finire in carcere ci pensavi. Oggi funziona al contrario: chi delinque non rischia nulla e a pagare è la vittima. Basti dire che al nostro pizzaiolo gli hanno rubato la bicicletta elettrica. Lui continua a pagare le rate, mentre i ladro la usa per girare dentro al Parco Miralfiore. Se chiedete in giro agli altri commercianti quasi tutti hanno avuto visite sgradite. La persona che al mattino viene a fare le pulizie al ristorante trova spesso persone che dormono tra le sedie, in esterno. Spesso non si sa come affrontarle perché rispondono male, sono aggressive. E’ giusto?".

Marino aggiunge altri episodi vissuti questa estate: "Siamo arrivati all’assurdo – dice –. Nella fila di tavoli in esterno, una coppia mangiava. La borsa di lei era sotto la sedia. Il ladro l’ha agganciata ed è fuggito, inseguito dal cliente. Quando ha capito che era stato raggiunto, il ladro si è fermato, ha gettato la borsa a terra e ha sfidato l’inseguitore: “se mi tocchi ti denuncio“, gli ha detto. La polizia è andata a cercarlo: si era infilato al Parco Miralfiore, divenuto per loro il miglior rifugio". Marino è stufo: "Reagire è controproducente perché si rischia la denuncia. Io tengo in tasca lo spray al peperoncino, ma così non può continuare".