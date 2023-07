Il ristorante offre la cena Maxi tavolata in via Bovio

di Giorgia Monticelli

Una lunghissima tavolata nel bel mezzo di via Bovio in una calda serata estiva, del buon cibo e l’immancabile vino della casa.

Può sembrare una normale scena in un ristorante qualsiasi tra le vie della città, ma le cose cambiano quando i 45 commensali seduti al tavolo sono tutti vicini di casa e il cibo che degustano è completamente gratuito, offerto dal ristorante sotto casa loro. Parte così l’idea, diventata realtà qualche giorno fa, di Roberto Olivieri, il titolare della "Trattoria da Sante" di via Bovio che, come segno di convivialità con il vicinato, ha deciso di offrire loro una cena a base di pesce, fuori dal suo ristorante, cucinato dalle mani d’oro della moglie Mimma e ’nascosta’ "perchè non volevo sembrasse una cosa fatta per secondi fini, ma anzi, volevo fare un bel gesto nei confronti dei miei vicini senza ricevere nulla in cambio – spiega Olivieri -. Ho radunato tutta la via per offrire loro una cena con le specialità della casa. È stata una serata bellissima. Un appuntamento che riproporrò sicuramente anche l’anno prossimo".

E quando parliamo di cena, intendiamo un menù completo composto da: primi, secondi, contorni, dolci, caffè e bevande. Tutto offerto dalla casa. "Abbiamo iniziato con un primo alla pescatora e un risotto alla marinara, poi avanti con la grigliata di pesce, gli spiedini e la frittura, immancabile. E ancora: dolce, sorbetto, caffè e chiaramente acqua e vino. Una cena a tutti gli effetti dove si respirava proprio un’aria allegra".

Nel mentre, all’interno del ristorante, il servizio continuava normalmente con altrettanti 60 coperti ma "ad alcuni dei prenotati per quella data (ndr, lo scorso giovedì 20 luglio) ho dovuto spostare la cena a sabato o domenica perché, chiaramente, sarebbe stato impossibile gestire tutti. Ho iniziato ad organizzare con 20 giorni di anticipo, iniziando a suonare casa per casa e raccogliendo le adesioni. Quella sera si sono presentati in 45 e si sono aggiunte anche persone della via che nemmeno conoscevo e che, grazie a questa cena, ho avuto il piacere di incontrare".

Ma i ringraziamenti poi non hanno tardato ad arrivare: "Nei giorni successivi ci siamo ritrovati in ristorante tantissimi regali tra piante, fiori e bottiglie di vino. Come fosse stata una vera e propria cena tra vicini di casa". E chissà, che questa di Olivieri, non diventi una moda anche in altri ristoranti della città.