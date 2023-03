Il rito dei cento giorni Eleganti e bellissimi "Esame di maturità, non ti temiamo"

Ci siamo: tra loro e la maturità ci sono solo 100 giorni. La prima prova, di italiano, si svolgerà mercoledì 21 giugno 2023 alle 8:30 con modalità identiche in tutti gli istituti e una durata massima di sei ore. Ieri è stato il giorno della festa, il rito propiziatorio "dei cento giorni all’esame" che ha visto fiorire e brindare la gioventù nei cortili delle scuole, dal Campus di via Nanterre al teatro di verzura di Villa Caprile, passando per il Mengaroni e il Mamiani in centro storico fino ad allungarsi verso il mare, all’alberghiero Santa Marta. Tacchi a spillo, paillettes e papillon, tutti elegantissimi, i ragazzi hanno affrontato la lunga giornata di emozioni: pranzo con i professori, abbracci tra i compagni di un quinquennio trascorso insieme e la prospettiva di una spensierata serata in discoteca, tra Cocoricò e Peter. "Sicuramente questa è una giornata tutta da vivere – commenta Chiara Giovanelli, liceale al Marconi –. E’ arrivato il nostro momento: per i maturandi questo è un giorno speciale. Un rito che guardi per quattro anni, affascinato, sapendo che è un passaggio per tutti. L’esame? E’ tornata la commissione con i professori esterni: è la novità di quest’anno. Abbiamo invidiato gli studenti che hanno fatto la maturità col Covid, ma non siamo spaventati. Siamo concentrati a fare bene. Il mio sogno? Diventare un medico". Mauro Dorazi, futuro da ingegnere gestionale,è d’accordo anche se vorrebbe fermare il tempo. "Il bello della mia classe, la 5ªG? E’ di essere uniti. All’esame penseremo da domani".

Solidea Vitali Rosati