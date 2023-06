Il ritorno del bus è il giallo dell’estate

"Ci sono o no speranze di riavere almeno due bus in piazza dopo le ore 6 e fino alle otto di sera?". E noi cosa ne sappiamo? Rispondiamo così ad un lettore dall’età non più verde, che ha telefonato ieri mattina in redazione dopo aver letto l’articolo nel quale un lettore lamentava il fatto che – ad una certa età, ma non necessariamente avanzatissima – non è del tutto agevole riprendere il bus per Mazzaferro o la zona della Piantata-Residence da porta santa Lucia o da Valbona. Si avrà una risposta – forse – quando si noterà che il centro è meno vivace adesso, con i turisti di sicuro, ma meno cittadini, quelli abituati ad avere nella piazza il “perno“ della giornata.