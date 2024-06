Il ritorno del CaterRaduno: "Vi parleremo d’ambiente"

Da domani al 30 giugno torna a Pesaro il CaterRaduno, appuntamento clou per gli ascoltatori di Caterpillar (trasmissione storica del drive time pomeridiano di Radio 2) e dello spin off mattutino Caterpillar Am. Divertimento e impegno sociale, come spiega Massimo Cirri, ideatore del programma che conduce assieme a Sara Zambotti.

Cirri il CaterRaduno celebra i 25 anni. L’avrebbe mai immaginato nel 1998?

"Mai. Un po’ perché siamo inchiodati a pensare sempre a breve, è un male dei nostri tempi. Ma la radio vive di tempi lunghi, è “agganciata” alla vita quotidiana delle persone, le accompagna, ne fa parte. Così le persone, ascoltandoci, ci hanno portato con loro, anche negli anni. Gliene siamo molto grati. Pare che abbiamo superato la durata media del mutuo italiano. Adesso vediamo per l’estinzione".

Qual è il vostro segreto?

"Un complesso di cose: forte legame con gli ascoltatori; lavoro quotidiano – ma fa tutto Sara Zambotti che non sopporta di star ferma – una redazione di persone sempre competenti; una certa onestà intellettuale di fondo. Quella che ci fa dire che non lo sappiamo mica il segreto di questo successo".

Partiamo dalla musica, oltre a Frankie Hi Nrg (MC) chi avremo?

"I Selton, che macinano insieme Brasile e Italia; Cosmo, live al mattino sul mare; Valerio Lundini & i Vazzanicchi, che vengono a Pesaro, con Caterpillar, ogni sei mesi e hanno scelto il CaterRaduno per il debutto nazionale del nuovo album Innamorati della vita. Poi Ditonellapiaga, Lucio Corsi e Auroro Borealo, i Ladri di carrozzelle".

E per il teatro?

"Tutto al femminile: una stand-up comedy nippo-bresciana, Yoko Yamada, con Mary Poppins e i doni della morte e Cinzià Spanò con Esagerate!, una Stand-up tragedy che rilascia un certificato di partecipazione da inserire nel curriculum vitae per cercare lavoro".

Dicevamo dell’impegno sociale…

"Un filo rosso che attraverserà le puntate in onda da Pesaro: la questione ambientale – sarà con noi Norma Bargetzi delle Pensionate per il clima, quelle che hanno portato la Svizzera alla Corte europea dei diritti dell’uomo – e la questione dell’Europa, quella che potrebbe guidare la transizione climatica. Ci raggiungerà da Bruxelles Alfonso Bianchi, giornalista di Europa Today. Forse verrà anche sua mamma. E poi proietteremo A nord di Lampedusa, un documentario che racconta di quelli che ci dovrebbero invadere e invece vanno in Svezia a guidare un autobus e a integrarsi. Seguirà dibattito, è un classico, con Vito Fiorino ed Alessandro Rocca".

E come sempre il sostegno a Libera di don Ciotti…

"Sì, per aiutare il progetto Choco Plus in Costa d’Avorio. Un laboratorio di produzione artigianale di cioccolato che sta in una filiera del cacao ispirata ai principi del commercio equo e solidale. La t-shirt del CaterRaduno 2024 disegnata da Alessandro Baronciani è la sola cosa che chiede di mettere mano al portafoglio. Dice della notizia che ci piacerebbe annunciare alla radio: “È scoppiata la pace”".