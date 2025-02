Il ritorno di fiamma del Totocalcio. Pesarese fa un 13 da 320mila euro

Trecentoventimilatrecentotrentacinque euro vinti al Totocalcio, roba per nostalgici o romantici. E invece è tutto vero. E’ accaduto nella tabaccheria Binda di via Pertini, il cui titolare Mirko Federici continua a predicare che "il Totocalcio non è morto, anzi è vivo grazie alla nuova formula che assomiglia ad una scommessa sulle partite". Ma prima di parlare delle nuove dinamiche della mitica schedina che tutti giocavano negli anni Settanta e Ottanta e che pareva finita nel dimenticatoio, bisogna capire cosa è successo nella ricevitoria dove ancora si tenta di indovinare il risultato di Inter, Juve e Milan: "E’ accaduto – spiega il titolare – che uno dei nostri affezionati giocatori ha vinto 320mila,335 euro euro giocandone centoventi". Come ha fatto? "Si è costruito un sistema da solo, come tutti possono fare e ha indovinato tutti i risultati". Il fortunato vincitore deve ringraziare in particolare l’Inter: "Effettivamente – spiega Federici – aveva giocato una x secca su Milan-Inter e il gol in pieno recupero dei nerazzurri gli ha regalato il 13". Già, ma chi è che si è messo in tasca un appartamento o qualche auto di lusso o un bell’investimento in borsa? "Un signore di mezza età, diciamo di circa 45 anni, sposato, una persona normalissima, con un lavoro, uno del gruppo degli appassionati che non ha mai smesso di giocare la schedina". Sabato mattina ha compilato la schedina vincente, quindi si è presentato alla ricevitoria e, dice Federici, "si è sorpreso del fatto che l’unico 13 in Italia fosse il suo".

Sono una ventina gli intrepidi dell’1-X-2 sopravvissuti all’ondata di scommesse che ha sommerso il concorso più popolare degli italiani: "Ma non bisogna pensare che la schedina sia morta – racconta Federici – e questa vincita lo dimostra". Come è cambiato il gioco? "Non c’è più la penna ma è il computer che ti consente di segnale l’1, la X o il 2 sulle prime otto partite fisse. Le altre invece si possono scegliere nell’elenco della settimana". Non solo, aggiunge il titolare della Binda: "Non necessariamente bisogna puntare sul 13 e indovinare tutte le partite, ma si può anche tentare il pronostico su tre, cinque, sette, nove, undici gare. E’ chiaro che più risultati si indovinano e più si vince. In palio ad esempio, per il prossimo concorso, ci sono 105 mila euro per chi indovina 11 risultati e 43mila per chi ne indovina 9". Fisse, doppie, triple, nulla è cambiato rispetto al passato: "Come allora si può acquistare una quota di un sistema, o compilare liberamente la schedina", dice Federici. Certo, non sono più gli anni d’oro, quando, ricorda Mirko, "fuori dalla tabaccheria c’era la fila per giocare", però la schedina vive ancora e paga con 320mila un pesarese finito, è il caso di dire, nel pallone per la felicità.

Davide Eusebi