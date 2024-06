Il ritorno di Marchetti: "Vigileremo sull’E78"

di Andrea Angelini

Tredici voti sono pochi ma possono essere determinanti. Lo sa bene Alfiero Marchetti, 64 anni, ragioniere commercialista che oggi entra nella sua decima legislatura dove è stato già due volte sindaco e tre vicesindaco, oltre a ricoprire ruoli nell’Unione Montana.

"È stata una vittoria al fotofinish in una campagna elettorale tirata e il risultato lo testimonia, con il comune passato di mano per soli 13 voti. È stato un periodo molto partecipato con le 2 liste che hanno lavorato parecchio, anche casa per casa, e alla fine questo è stato l’esito".

Questa è il suo terzo mandato da sindaco. A vincere ci si abitua o è sempre emozionante?

"Vincere è sempre bello. Mi sono candidato come sindaco nelle ultime 3 legislature e nelle ultime due elezioni avevo perso, ora è arrivata una vittoria nel segno dell’unità".

Ci spieghi meglio.

"Ci sono state variabili importanti, una su tutti la Fano-Grosseto con i suoi contrari e favorevoli. Noi siamo davvero “uniti“, come recita il nome della nostra lista, abbiamo messo in campo alcuni accordi interni per mettere insieme sensibilità diverse, facendo riferimento a una lista civica dove ognuno non partecipa per la provenienza politica ma per amore per il paese. L’esempio lampante è la presenza mia e di Gabriele Giovannini (ex presidente della Comunità Montana e consigliere comunale per due legislature) nella stessa lista: veniamo da vissuti e idee diverse ma mettiamo l’amore per il nostro paese davanti a tutto".

Sulla Fano Grosseto come vi muoverete allora?

"Chiederemo maggior controllo e tutela rispetto alle scelte progettuali che si faranno su quella infrastruttura. Tenendo conto che un lotto è già appaltato e che il lotto 4 è progettato in modo definitivo, con l’esproprio in corso, l’iter è molto avanzato. La nostra idea è vigilare affinché le cose abbiano il minore impatto possibile per il nostro paese".

A cosa metterete mano per primo?

"Il problema di fondo è il decremento demografico e la desertificazione del centro storico, sia dal punto di vista commerciale che abitativo, ma vorrei anche invertire la disaffezione per la vita pubblica e politica con i consigli comunali quasi deserti: va recuperato un certo tipo di partecipazione alla vita di paese. Vorrei poi puntare a ripristinare buoni rapporti di collaborazione con i paesi vicini: abbiamo tutti gli stessi problemi e possiamo provare a risolverli solo se parliamo la stessa lingua. Un macro argomento da affrontare sarà invece quello della fiscalità diversificata del territorio, rispetto ad altre zone paghiamo le stesse tasse e non godiamo nemmeno di un ventesimo dei servizi e questo ci penalizza. Pensate solo agli studenti che pagano centinaia di euro l’anno di trasporti per raggiungere scuole lontane, altroché diritto allo studio".

Per la lista Uniti per Mercatello sono eletti in consiglio Gabriele Giovannini (79 preferenze ), Marco Alessandrini (18), Simona Rossi (44), Luca Casazza (20), William Pierantoni (23), Tommaso Gentili (45) e Enrico Martelli (17). Per la lista Continuare per Mercatello oltre a Fernanda Sacchi ci saranno Luca Bernardini (59) e Joele Sansuini (45).