Il ritorno di Pino: "Vuelle, ti seguo sempre": "Ahmad? Tra i primi giocatori che ho preso"

Il tifoso nascosto di Pesaro? E’ a Cantù e si chiama Pino Sacripanti e cioè l’uomo, il padre, che ha costruito la squadra biancorossa che ora sta elargendo sorrisi ai tifosi di pallacanestro. Ce la può fare oggi Pesaro contro Torino Sacripanti? "E perché no – risponde – . In questo momento la squadra sta giocando bene per cui può uscire dal campo di Torino con i due punti in tasca". Come lo vedi il campionato? "Ora inizia il momento difficile della stagione. E’ un torneo lungo e difficile". Chi va su subito? "Sarà un grande duello tra Cantù e Udine. Mentre Rimini sta perdendo qualche colpo. Un finale tutto da vedere e Pesaro ha tutte le carte in regola per giocarsela. Vediamo cosa accade in questo rush finale del torneo". Sacripanti, guarda le partite di Pesaro? "Certamente. Sto seguendo la squadra e non mi perdo un confronto". Ancora rapporti con qualche giocatore visto che molti della rosa avevano giocato con lei? "Sì, con alcuni giocatori ancora mi sento". Tutti si chiedono: ma Sacripanti dove lo ha pescato un giocatore come Ahmad? Cosa risponde? "E’ stato il secondo contratto che abbiamo chiuso. Lo stavo seguendo da tempo e quando ha detto che accettava di venire a giocare a Pesaro abbiamo chiuso. Volevo un contratto diverso, ma abbiamo mantenuto un escape per cui se il prossimo anno prenderà il volo per qualche altra formazione, non solo di A1 ma anche con squadre impegnate in coppa, la Vuelle prenderà dei soldi. Sì, è vero, è un giocatore molto forte". Come va in generale Sacripanti? "Sono appena uscito da un paio di giorni di ospedale, ma ne stiamo uscendo piano piano per cui spero di rimettermi in forma nelle prossime settimane. Per cui appeno posso, spero di fare un salto a Pesaro dove ho tanti amici e dove mi sono trovato sempre bene. Comunque seguo tutte le partite di Pesaro". Pierluigi Marzonati qualche giorno fa diceva: ma perché non chiamate Pino Sacripanti? Ecco fatto. Un colloquio con l’uomo che ha costruito questa formazione passata dai tormenti del dopo il suo addio, ad una rinascita fatta da una serie di vittorie che hanno portato la Carpegna Prosciutto nei piani alti della classifica che erano popi gli obiettivi di inizio stagione. Ogg la formazione guidata da Spiro Leka scende sul campo di Torino, società una volta sponsorizzata dalla Berloni ucine. Anche una formazione difficile perché domenica scorsa Torino è andata ad espugnare il campo di Rimini e cioè una della formazioni che avevano dominato il campionato non solo nella primas fase. Una gara non facile quella che hanno davnti gli uomini di Leka anche perché sotto il profilo fisico la formazione piemontese è molto forte. Sicuramente – palla a due alle 18 – una gara con un approccio diverso rispetto a quella di domenica ad Orzinovi dove a tirare la carretta è stato solamente Ahmad con tutti gli altri che si nascondevano dietro il primo angolo che trovavano m. g.