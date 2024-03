Il ritorno di Stefanelli: "Mi candido a sindaco"

E’ Michele Stefanelli – 63 anni, sposato con Antonella e papà di Gianmarco, un ragazzo 25enne – il candidato sindaco della compagine civica sostenuta dal centrosinistra ‘Uniti per San Costanzo’ che ha amministrato il Comune nell’ultimo quinquennio sotto la guida del primo cittadino uscente Filippo Sorcinelli. Docente di educazione musicale, politicamente moderato, Stefanelli vanta una lunga esperienza in campo amministrativo, anche se dal 2109 a oggi si è preso una pausa di riflessione.

Stefanelli, è ufficiale?

"Sì. Sarò il candidato sindaco di una lista civica che ha lo stesso nome di quella attualmente guidata da Filippo Sorcinelli: ‘Uniti per San Costanzo’. In segno di continuità con l’ottimo lavoro svolto negli ultimi 5 anni da questa squadra che solo negli ultimi 14 mesi ha investito sul territorio quattro milioni e seicentomila euro tra nuova illuminazione pubblica, marciapiedi e molte altre opere che mettono al centro la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini".

Lei è stato a lungo nella giunta e nel consiglio comunale di San Costanzo.

"Ho fatto la mia prima esperienza da consigliere di maggioranza nei primi anni ’90, poi, dal ’99 al 2008 sono stato vicesindaco dell’amministrazione Lucarini, dopodiché dal 2009 al 2019 ho ricoperto il ruolo di consigliere di minoranza".

E adesso, dopo 25 anni di impegno più 5 di stop, questa nuova avventura. Com’è scaturita?

"Dall’amore e dalla passione incondizionati per questo meraviglioso paese, al quale sono certo di poter dare tantissimo. Io sono nato a San Costanzo e ho sempre vissuto qui. Questa terra ce l’ho nel cuore e voglio che i miei compaesani sappiano fin d’ora che se sarò eletto farò il sindaco a tempo pieno e che, nonostante il mio attaccamento al lavoro di docente, chiederò l’esonero dall’insegnamento per dedicarmi full time alle esigenze di questo Comune".

Facciamo degli esempi concreti. Cosa ritiene prioritario?

"Innanzitutto, nel giro di poche settimane, il pieno ripristino della palestra. E poi, un occhio attento verso le persone che a vario titolo sono in difficoltà, sia economica che sul fronte della salute. Tra gli obiettivi cito anche l’introduzione di misure specifiche per sostenere i piccoli negozi del capoluogo e delle frazioni; e azioni specifiche per incrementare il ruolo del centro studi ‘Perticari’. Senza dimenticare le strade e l’arrdeo urbano".

Obiettivi importanti; ma la sua squadra è già pronta?

"Il grosso del lavoro lo abbiamo fatto e devo dire che ne è scaturito un team molto determinato. Composto prevalentemente di giovani, con significative conferme di membri dell’amministrazione in scadenza, prima fra tutte quella del vicesindaco e assessore al bilancio Omar Ciani. A breve partiremo con punti d’ascolto per arricchire il nostro programma, per recepire le esigenze della popolazione".