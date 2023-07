Il ritorno di Urbino Plays Jazz Si riparte dalle star con Momrelle

Urbino suonerà jazz per la nona volta. Dopo le due date d’anteprima a Sant’Angelo in Vado e al Monte Nerone, torna infatti Urbino Plays Jazz, la rassegna curata da Urbino Jazz Club che quest’anno avrà luogo dal 3 al 6 agosto.

"Ci saranno concerti, musica di strada, dj set, degustazioni, video proiezioni artistiche – spiega il direttore artistico Riccardo Conte –. Grazie al contributo del Comune di Urbino, del Consiglio Regionale delle Marche e del main sponsor EuroTrad, questa edizione si preannuncia davvero quanto mai ricca. Oltre ai concerti infatti, avremo tanti eventi collaterali: dalle degustazioni di vini a Palazzo Ducale nei pomeriggi del 5 e 6 agosto al live set dalle 23 del sabato; dalla musica di strada a proiezioni video-artistiche curate da Pierpaolo Ceccarini e Filippo Gualazzi durante i concerti principali, che si svolgono in piazza Duca Federico tutti alle 21,15".

Ecco dunque il programma delle serate. Giovedì 3 sarà Tony Momrelle ad aprire le danze; cantante jazz e rnb tra i più autorevoli protagonisti della band Incognito, è stato descritto dal Guardian come "lo Stevie Wonder del XXI secolo". Venerdì 4 sarà la volta dell’orchestra jazz più giovane d’Europa, la Mondaino Youth Orchestra, diretta dal Maestro Michele Chiaretti, che ripercorrerà il repertorio di grandi autori come Cole Porter, Benny Goodman, Louis Armstrong. Parte dell’incasso della serata sarà devoluto ai musicisti emiliani colpiti dall’alluvione.

Il 5 agosto doppio appuntamento: alle 18 a ingresso libero verrà presentato il nuovo lavoro in solo del bandoneonista fermano Daniele Di Bonaventura. Dopo cena invece ci saranno i Licaones, che hanno realizzato un disco dopo 18 anni. "Chiuderemo domenica 6 agosto – prosegue il presidente del club Roberto Burani – con altri due appuntamenti. Alle 17,30 la proiezione gratuita del film documentario Music Inn, arriva il jazz a Roma che narra la storia del locale di jazz fondato da Pepito Pignatelli nel centro storico di Roma, punto di riferimento per decenni per il jazz italiano. Un documentario per tutti, molto interessante. Alle 21,15 spazio ai Fool Arcana, quartetto che fa fusione tra rnb, neo soul, jazz, funk e hip hop, tra ibridazione e contaminazione, tra musica elettronica e strumenti acustici".

"Era inevitabile e doveroso sostenere questo evento – ha chiosato il vicepresidente del consiglio regionale Gianluca Pasqui – che ormai è un riferimento nel panorama musicale e culturale del nostro Paese, e spero che di anno in anno cresca ulteriormente". I biglietti per i quattro concerti serali di Urbino Pays Jazz sono in vendita su LiveTicket.

gio. vol.