Il rock cosmico e psichedelico. Omaggio ai Pink Floyd, atto dovuto

Gli anni Settanta e la musica che ha segnato un’epoca particolarmente feconda e rivoluzionaria. Tanti i capolavori a 33 giri prodotti in quegli anni che ancora oggi sono in classifica e che danno spunto ancora per tante rivisitazioni, cover, progetti. Tra i gruppi che più hanno caratterizzato quell’epoca ci sono senza dubbio i Pink Floyd con il loro rock cosmico-psichedelico ma anche il progressive degli Emerson Lake & Palmer, quello dei King Crimson. Non da meno sul versante italiano c’erano band come la PFM (Premiata Forneria Marconi) e il Banco del Mutuo Soccorso che hanno rappresentato con orgoglio la musica italiana in Europa e negli States.

All’insegna di queste band, ovvero il meglio della musica degli anni Settanta, l’Associazione culturale l’Anfora ha organizzato una serata con la musica di queste formazioni ma proposta in chiave totalmente acustica. Nel suggestivo scenario di Villa Berloni, questa sera (ore 21,15), si esibiranno due gruppi. Il primo a salire sul palco sarà il Mario Izzo Acoustic trio che, al suono di chitarra, flauto e percussioni, avrà come protagonista la voce di Mario Izzo. Un cantante della tribute band dei Genesis Get’Em Out molto apprezzato anche su questi lidi che presenta un repertorio che spazierà dal prog British a quello italiano, comprendendo Emerson, Lake & Palmer, King Crimson, Premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso e tanti altri. A seguire saranno invece gli Echoes Acoustic Trio (formazione formata da chitarra, basso e pianoforte) che vedrà l’apporto di tre voci femminili, che proporranno alcuni capolavori dei Pink Floyd in una versione acustica, unica ed esclusiva per valorizzare il messaggio della storica band e portarlo all’essenza di ogni singolo brano in una forma che vada oltre agli imponenti spettacoli ed effetti speciali che venivano utilizzati al tempo. Biglietti per la serata sono in prevendita (al costo di 20 euro alla Libreria Campus di Pesaro). Ma sarà possibile acquistarli direttamente a Villa Berloni (apertura botteghino presso Villa Berloni alle ore 20.30).

L’organizzazione è a cura dell’Associazione L’ Anfora, direzione artistica di Riccardo Gravagna e Maris Galdenzi. Info: 338 2988419 – 339 3707313.

c. sal.