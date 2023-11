Il Rof 2024 svelato a New York. Ecco il festival formato maxi: "Ora aspettiamo gli americani"

Roma? Macché, meglio New York. Nell’anno di Pesaro capitale della cultura, il Rossini Opera Festival decide di togliere il velo al programma e di farlo in grande stile nella grande Mela, nella sede del Consolato d’Italia a New York. "E’ stata una conferenza affollatissima – ci conferma il sovrintendente Ernesto Palacio – c’era gente in piedi e un sacco di autorità. Il console italiano e quello generale del Perù, il direttore del Metropolitan, molti addetti ai lavori e la stampa. C’è tanto interesse attorno al Rof e questa presentazione (con il console generale Fabrizio Di Michele c’erano anche il sindaco Ricci il vice e presidente del Rof Daniele Vimini e il direttore artistico Juan Diego Florez), spero serva a riportare questa estate il pubblico americano quasi sparito in questi ultimi anni. Abbiamo preparato un cartellone appetibile; un giusto mix tra Rossini serio e buffo e dunque speriamo in un ritorno degli spettatori dagli States. L’estensione dei giorni di festival darà ampia possibilità a quel pubblico di organizzarsi per una vacanza a Pesaro, anche grazie alla capitale della cultura". E dopo New York, arriva Berlino: "Dopodomani saremo anche lì a presentare il festival".

Intanto qualcosa in più sul programma trapela. Il Rof si (dal 7 al 23 agosto) coprirà un periodo di 17 giorni. Cinque opere: due nuove produzioni (Ermione e Bianca e Falliero) e tre riprese (L’equivoco stravagante, Il barbiere di Siviglia e Il viaggio a Reims dei giovani dell’Accademia Rossiniana). Ma il programma svela altre due chicche: la prima assoluta nella revisione sulle fonti della Messa di Ravenna, e la cantata Il vero omaggio. E poi due concerti lirico-sinfonici e cinque concerti di Belcanto. Si chiude con l’esecuzione in forma di concerto del Viaggio a Reims, a 40 anni dalla prima esecuzione in tempi moderni. Si parte il 7 agosto nel tanto sospirato PalaScavolini, con Bianca e Falliero. Roberto Abbado dirigerà la Sinfonica Rai. Nel cast superstelle come Jessica Pratt, Aya Wakizono, Dmitry Korchak, Giorgi Manoshvili.

Seguirà l’8 agosto al Teatro Rossini l’Equivoco stravagante con Spotti guiderà la Filarmonica Rossini con Maria Barakova, Nicola Alaimo, Pietro Adaíni, Alla Vitrifrigo Arena il 9 agosto Ermione, con Michele Mariotti a dirigere la Sinfonica Rai e il Coro Ventidio Basso. Nel cast, Anastasia Bartoli, Victoria Yarovaya, Enea Scala, Juan Diego Flórez.

Ed ancora Il barbiere di Siviglia, di Pier Luigi Pizzi con Lorenzo Passerini, alla guida della Sinfonica Rossini. Nella compagnia di canto, Maria Kataeva, Andrzej Filonczyk, Jack Swanson, Carlo Lepore, Michele Pertusi.

L’11 agosto prima assoluta: la Messa di Ravenna con Jorge Juan Morata, Tianxuefei Sun e Alejandro Baliñas. Seguirà il 15 agosto la cantata Il vero omaggio con Sara Blanch, Victoria Yarovaya, Ruzil Gatin e Alejandro Baliñas.

E poi cinque Concerti di Belcanto: Eleonora Buratto (12 agosto), Pietro Spagnoli (13 agosto), Ramón Vargas (14 agosto), Sara Blanch (17 agosto) e Daniela Barcellona (21 agosto).

Chiusura col botto il 23 agosto al PalaScavolini con Il Viaggio a Reims. Diego Matheuz dirige la SinfonicaRai. Nel cast Vasilisa Berzhanskaya, Maria Barakova, Sara Blanch, Karine Deshayes, Jack Swanson, Dmitry Korchak, Mihael Mofidian, Erwin Schrott, Nicola Alaimo, Vito Priante, Alejandro Baliñas, Tianxuefei Sun, Paola Leguizamón, Martiniana Antonie, Vittoriana De Amicis, Nicolò Donini, Jorge Juan Morata.