Il Rof chiude con la Messa: "Timori per i tagli ai fondi"

di Claudio Salvi Si chiude domani, con la Messa per Rossini, la 46esima edizione del Rof. Un festival che ha proposto due nuove produzioni (Zelmira e l’Italiana in Algeri), e un riallestimento (La cambiale di matrimonio). I bilanci economici si fanno alla fine, conti alla mano, mentre quelli artistici già si possono ipotizzare. Il sovrintendente Ernesto Palacio è più che soddisfatto. "Siamo contenti e ci avviamo verso la chiusura del festival con il successo della quarta replica di Zelmira. Abbiamo visto davvero un pubblico entusiasta".

Eppure le contestazioni alla regia di Calixto Bieito non sono state poche. "Evidentemente non conoscete Bieito. Spesso Calixto viene contestato; le sue regie non lasciano mai indifferenti. Per lui e per i teatri che lo ospitano questo è piuttosto normale. E diciamo che con Zelmira le contestazioni sono state al minimo. Piuttosto mi sento di dire che ha fatto un grandissimo lavoro di insieme con un cast di cantanti eccezionale, un’orchestra validissima (quella del Comunale di Bologna), un coro di assoluta affidabilità (del Teatro Ventidio Basso) e un direttore che è riuscito a dominare una situazione anche acustica non facile".

Il Rossini Opera Festival è tornato finalmente in centro. "Sì abbiamo accontentato tutti quelli che reclamavano di poter tornare a vedere gli spettacoli al centro della città ma io continuo a rimpiangere la Vitrifrigo Arena dove si potevano montare anche due produzioni, dove c’erano gli spazi per tutta la logistica e dove l’acustica era ottima. All’Auditorium Scavolini non abbiamo ottenuto ancora lo stesso risultato acustico, purtroppo e nemmeno la possibilità di allestire più di una produzione".

La presenza di pubblico? "I bilanci si fanno alla fine, ma diciamo che siamo ai livelli degli anni scorsi, con il Rossini sempre pieno per le repliche de La Cambiale e de l’Italiana in Algeri. Qualche posto vuoto all’Auditorium Scavolini (ma la capienza ora è di 1.500 posti contro i 1.200 dell’Arena), per Zelmira. Uno spazio davvero enorme che abbiamo cercato di sfruttare al meglio anche grazie a questo allestimento al centro della scena e godibile a 360 gradi. Poca affluenza invece ai concerti del pomeriggio".

Qualche giovane da segnalare tra quelli dell’Accademia? "Ne potrei fare diversi, ma voglio essere imparziale essendone anche direttore. Posso solo dire che alcuni di loro torneranno anche il prossimo anni nel cartellone principale".

Alla vigilia del festival lei non ha nascosto preoccupazioni relativamente al taglio dei finanziamenti e alle risorse necessarie. "Siamo molto preoccupati, direi preoccupatissimi. Perché non solo le due leggi speciali nazionali sono state tagliate ma anche i fondi del Fus (Fondo unico per lo spettacolo). E questo ci mette in seria difficoltà anche per i bilanci di quest’anno, figuriamoci per la programmazione futura. Questo taglio di risorse, unito anche al clima di incertezza, non fa bene al Rof ma alla cultura in generale. Difficile lavorare così e soprattutto programmare".